Maíllo apuesta por mejorar el sistema de financiación autonómica sin el principio de ordinalidad

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha valorado este lunes la propuesta del Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación autonómica como una buena base para iniciar las negociaciones, aunque ha señalado que deberá mejorarse durante su tramitación parlamentaria. Maíllo ha destacado que el documento presentado por el Ministerio de Hacienda no recoge el principio de ordinalidad, uno de los aspectos más controvertidos del debate territorial.

En una rueda de prensa celebrada en Sevilla, el líder de IU ha celebrado que Hacienda haya decidido finalmente poner sobre la mesa una propuesta concreta para sustituir al sistema actual, considerado caducado por todas las formaciones políticas. Maíllo se ha mostrado convencido de que el nuevo modelo será sustancialmente mejor que el vigente, fundamentalmente porque aporta más recursos económicos a las comunidades autónomas.

Demandas de IU para el nuevo sistema

No obstante, el coordinador general ha reconocido que la propuesta del Gobierno se queda por debajo de las pretensiones de su formación en materia de recursos. Para compensar esta situación, Maíllo ha señalado que podría resultar importante aprobar un fondo de compensación adicional que corrija los posibles desequilibrios.

Además de tratarse de un modelo menos arbitrario que el actual, la propuesta ministerial no incorpora el principio de ordinalidad, tal como demuestra que Andalucía sea la comunidad más beneficiada. En este sentido, Maíllo ha manifestado no comprender la reacción intempestiva del presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras conocer los detalles del documento.

Defensa de un suelo mínimo para servicios públicos

Durante el proceso de negociación y debate que se abre ahora, Izquierda Unida apuesta por que el modelo se base en un "suelo" que garantice los costes de los servicios públicos esenciales, según ha explicado el coordinador general. Maíllo ha añadido que el drama del PP en este asunto radica en que "carece de capacidad de poner encima de la mesa un modelo alternativo" coherente.

"Izquierda Unida quiere mejorar el sistema y vamos a abordar el debate bajo el prisma de un mayor ajuste en la equidad", ha subrayado Maíllo, quien ha insistido en que el documento que su partido ha analizado no recoge el principio de ordinalidad, sino que se recoge simplemente "un criterio, que podrá darse o no".

Objetivo de aprobar el modelo en la legislatura actual

El líder de IU ha reiterado que se trata de un proceso que acaba de empezar y que su formación va a incidir en vincular el aumento de los recursos adicionales a un "suelo" garantizado para los servicios públicos. Maíllo se ha mostrado partidario de que el nuevo sistema de financiación autonómica se apruebe durante la actual legislatura, sin demoras innecesarias.

Respecto a las posibles diferencias de opinión sobre el modelo en las distintas sensibilidades dentro de Sumar, Maíllo ha minimizado su importancia y ha aclarado que todo sistema de financiación genera un totum revolutum dentro de todas las formaciones políticas, no solo en la suya, sino también en partidos como el PP.

"Cada uno echa sus cuentas y por eso IU plantea que hablemos de un coste de suelo de financiación de los servicios sociales. Que esos sean los cimientos", ha resaltado Maíllo, quien ha defendido que lo importante es que se tramite la ley y, a partir de ahí, se "encauzarán" las negociaciones entre todas las fuerzas políticas.