Maíllo cree que “Andalucía no aguanta otro mandato de Moreno”

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, hacía oficial ayer su candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía convencido de impedir una nueva mayoría absoluta del PP –que cree que ya no la tiene–y asegurando que “Andalucía no aguanta un tercer mandato de Moreno”. Su regreso obedece a conseguir la representación de quienes “no se resignan a que el pescado esté vendido” para la derecha, y quiso blandir la defensa de unos servicios públicos de los que hará bandera a lo largo de todo lo que queda para los comicios.

El teatro Salvador Távora de Sevilla, se quedó pequeño ante una afluencia que obligaba al candidato a repetir parte de lo dicho a quienes esperaban fuera por no haber podido entrar. Maíllo, que sigue convencido en que la unidad de las formaciones a la izquierda del PSOE es el único camino para conseguir una representación más fiel a lo que quieren una mayoría de los ciudadanos, se presentó rodeado de representantes de las formaciones que conforman ‘Por Andalucía’ y de diversos colectivos sociales.

En el escenario se escuchaba a Camarón y fue presentado como una persona “llena de humildad y de inteligencia colectiva”. En un formato de entrevista, el candidato de Por Andalucía, formación que engloba Izquierda Unida, Sumar e Iniciativa del Pueblo andaluz, desgranó las razones de por qué es necesaria su formación ante un marco de extrema derecha que “ha salido del armario”, y de una derecha que cree que “puede domarla pero es indomable”.

Maíllo quiso reivindicar la “dignidad” de los andaluces y negar que los jóvenes sean de extrema derecha, y ha asegurado que este es un momento histórico para configurar un proyecto de “profundización democrática” frente al de la derecha, que es “profundamente anidemocrático”. El coordinador de IU llegó a pedir el voto del ciudadano “conservador” que no está de acuerdo con los “destrozos sociales” que está realizando el PP y no quiso hacer distingo entre las sensibilidades en el seno de este partido, que va desde la “derecha maleducada ayusista” hasta el “moderado Moreno Bonilla”: “Una más chulapa y otro más suavón”.

Se ha centrado en el “deterioro” de los servicios públicos durante los dos mandatos de Moreno, algo que ha dicho que no es casual sino fruto de la “planificación del modelo de la hegemonía de la patronal privada convertida en negocio”. “Hay que decirle a la gente que su voto va a determinar la educación de sus hijos. Poca broma con eso. No son unas elecciones de simpatía personal, de ser agradable. Determinarán el carril que va a coger Andalucía en los próximos 20 años”.

El candidato de Por Andalucía se mostró convencido de que Moreno “ha perdido ya la mayoría absoluta” en Andalucía, y advirtió de que el reto que hay en estas próximas elecciones es que “pierda el gobierno”, y para ello prometió que va a hacer “todo lo que pueda, porque, aunque estoy muy canijo, voy a dejarme todo” por este fin.

Maíllo rechazó que “todo el pescado esté vendido” porque en realidad hay “mucha rebeldía” por parte de la sociedad, a la que le instó a dejarse llevar por “lo que ven sus ojos, no por lo que nos digan”, y ha añadido que la resignación no es el camino para que haya un cambio.

Está seguro de que Andalucía “tiene solución” pero recalcó que esto no va a solo de ganar votos sino de “ganar valores” porque Moreno ha “abrazado” los valores de la extrema derecha, y por eso aseguró que nunca se perdonaría no haber vuelto a la arena política para “luchar” contra ella pero se ha sentido “útil” para hacerlo.