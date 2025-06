María Jesús Montero sobre la dimisión de Santos Cerdán: "Somos un partido y un gobierno honesto"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves, al hilo del "caso Koldo" y la dimisión de Santos Cerdán, la honestidad del PSOE y del Gobierno. "Somos un partido y un gobierno honesto. Por eso es un día triste. Pedimos perdón por un comportamiento que no nos representa y ante el que reaccionamos con contundencia", ha publicado Montero en la red social X.

Y ha añadido: "Trabajaremos para que la verdad y la ejemplaridad en la vida pública se abran paso, cueste lo que cueste".

Bendodo pide a Montero que deje de "ocultarse"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local+Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido este viernes a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que deje de "ocultarse" y explique a los andaluces si conocía los "escándalos de corrupción" de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

En declaraciones a Canal Sur Radio, Bendodo ha manifestado que Montero "siempre está sentada en un lugar preferente en la mesa de los escándalos, pero cuando estalla el escándalo, ella sale corriendo y no le salpica, cuando evidentemente ella está sentada y conocía". Ha manifestado que el "número dos del PSOE de Pedro Sánchez" no era Santos Cerdán, sino que "es María Jesús Montero" como vicesecretaria general de PSOE y quien, igual que se "sentaba en la mesa de los ERE, donde se aprobaban las ayudas, ella se sienta en la mesa del PSOE" con Sánchez y Santos Cerdán. "Si lo sabía como número dos del PSOE, tiene que irse, y si no lo sabía, por ineptitud y por dejación, tiene que irse", ha agregado Bendodo sobre María Jesús Montero y los casos de corrupción.

Ha añadido además que estos días se ha conocido "cómo un empresario acusaba a su número tres de haber recibido 100.000 euros en pagos por haber quitado multas de Hacienda". "Esto me parece escandaloso, pero es que hay gente que está acusando de esto, y ella no lo desmiente; ¿será verdad entonces?", ha planteado el dirigente popular. Por tanto, según ha recalcado, Montero tiene "que dejar de ocultarse" y decir a los andaluces "si sabía todo el escándalo de Koldo, de Ábalos y de Santos Cerdán". Ha dicho que los andaluces no se merecen una líder de la oposición "a jornada parcial, como está ella, que viene "solo los fines de semana" a Andalucía a "dar el mitin y se vuelve corriendo a Madrid a gestionar la corrupción de su partido".

Respecto a la convocatoria del Comité Federal del PSOE el 5 de julio en Sevilla para abordar cambios en el partido, Bendodo se ha mostrado convencido que ni ese órgano ni un congreso va a "arreglar absolutamente nada" la situación, porque la "gangrena" ha llegado hasta el último rincón del PSOE. Para Bendodo, la única salida que tiene Pedro Sánchez es convocar elecciones y devolver la palabra al conjunto de los ciudadanos para que ellos decidan "si respaldan a este gobierno o buscan un gobierno de cambio".