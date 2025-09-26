María Jesús Montero responde a Turull: “Los andaluces no viven de subvenciones”

La ministra María Jesús Montero ha respondido en su perfil de X a Junts tras las declaraciones de Jordi Turull, que acusó a la Junta de Andalucía de fomentar deducciones fiscales como la cuota del gimnasio o los gastos veterinarios “con el dinero de los catalanes”.

En su mensaje, Montero subrayó: “Los andaluces no viven de las subvenciones de nadie. Ni cuando lo dijo Esperanza Aguirre ni ahora cuando lo dice Turull. Ni a unos ni a otros se lo vamos a permitir.” Turull, por su parte, sostuvo en La 2 y Ràdio 4 que “a mucha gente de la clase media y trabajadora que financia el estado del bienestar, no le podemos dar ayudas a las becas comedor o a la ley de dependencia”, mientras “con el dinero de los catalanes, la Junta de Andalucía subvenciona a los andaluces el gimnasio y tener un perro de compañía”.

La réplica de Montero en X

La declaración pública de María Jesús Montero recalca la idea de que “los andaluces no viven de las subvenciones de nadie”, apelando a un mensaje de firmeza frente a críticas pasadas y presentes: “Ni cuando lo dijo Esperanza Aguirre ni ahora cuando lo dice Turull”. Con ello, la ministra busca desactivar el argumento de que determinadas medidas fiscales en Andalucía se sostienen con aportaciones de otros territorios, y fija un marco de rechazo: “Ni a unos ni a otros se lo vamos a permitir”.

Las acusaciones de Turull

En paralelo, Jordi Turull vinculó las deducciones fiscales de la Junta de Andalucía con un supuesto desvío de recursos que, según su tesis, impediría ayudar a “mucha gente de la clase media y trabajadora” en prestaciones como Becas comedor o la Ley de dependencia.

Además, el dirigente de Junts enmarcó sus críticas en una clave más amplia: “No son sólo las competencias en materia de inmigración, es la financiación”.

Un cruce que activa el debate fiscal

El cruce entre Cataluña y Andalucía reabre la conversación sobre el alcance de las deducciones autonómicas y su impacto en otras partidas sociales. La ministra insiste en desvincular a Andalucía del tópico de la subvención y en confrontar narrativas que, según su postura, estigmatizan a la ciudadanía andaluza. Turull, en cambio, alude a un desequilibrio que, a su juicio, lastra la capacidad de atender necesidades como las mencionadas.