María Márquez afea a Juanma Moreno que no celebre el Consejo de Gobierno: "Se está pegando un verano de señorito"

La portavoz parlamentaria del PSOE, María Márquez, ha afeado al presidente Juanma Moreno que no haya celebrado esta semana, última de agosto, el tradicional Consejo de Gobierno con el que se abre el curso político. "Mientras María Jesús Montero -ha indicado la socialista- aprobaba ayer ayudas en el Consejo de Ministros para los incendios andaluces como el de Tarifa, Moreno Bonilla sigue de vacaciones. No convocan consejo de gobierno. No tienen proyecto para Andalucía".

El Gobierno andaluz suele celebrar dos reuniones en agosto, al prinicipio y al final. Lo que sí han indicado fuentes de la Junta es que Juanma Moreno se ha reunido con sus consejeros en una reunión de preparación del curso, aunque en este encuentro no se aprueban acuerdos de Gobierno. Para María Márquez, "en vez de gobernar y aprobar medidas que beneficien a los andaluces, Moreno prefiere irse de cónclave, con los del PP, a gastos pagados, a los actos donde los suyos le aplauden".

"Moreno sigue de vacaciones, se está pegando un verano de señorito. ¿Cuándo vamos a verlo en Tarifa? ¿Cuándo vamos a verlo en Córdoba? ¿Cuando vamos a verlo en las urgencias de los hospitales colapsados por culpa de sus políticas?", ha indicado la portavoz.