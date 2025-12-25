Montero aspira a ganar y gobernar en Andalucía frente al "empacho" de mayoría de Moreno

La vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha asegurado que, como candidata socialista a la Presidencia de la Junta, aspira a "ganar y a gobernar" en Andalucía frente a lo que ha considerado como un "empacho" de mayoría absoluta del PP y del presidente, Juanma Moreno.

"El buen resultado para mí es ganar las elecciones y tener la capacidad de gobernar. Es a lo que aspiro, a lo que sale el Partido Socialista", ha respondido la también ministra de Hacienda después de ser preguntada en una entrevista emitida este jueves por la Cadena SER sobre si un buen resultado para ella sería que Moreno perdiera la mayoría absoluta.

"Moreno Bonilla tendrá que hablar de sus políticas de alianzas y, por tanto, de cuáles son los posibles socios que puede tener si no consigue lo que hoy para mí es un empacho, la mayoría absoluta, ahora que estamos en días de dulces", ha contestado la secretaria general de los socialistas andaluces en unas declaraciones que ha recogido Efe.

Sobre cuándo dejará sus responsabilidades en el Gobierno de España para centrarse en la comunidad, ha respondido que está "volcada al cien por cien" en Andalucía desde las posiciones que ocupa como vicepresidenta y ministra, inmersa ahora en la elaboración de un nuevo modelo de financiación autonómica que es fundamental para Andalucía.

"Mientras que piense que puedo seguir trabajando para Andalucía, lo seguiré haciendo, no es tan importante si estoy aquí o estoy en otro sitio", ha continuado Montero, quien ha apostillado que su continuidad como vicepresidenta hasta que se convoquen las elecciones andaluzas depende del presidente, Pedro Sánchez, y que, como todos los ministros, se examina cada semana en la reunión del Consejo de Ministros.

"Quiero presentar el modelo de financiación, los presupuestos, todos esos instrumentos que permiten apostar por Andalucía", ha recalcado Montero, quien cree que Andalucía no puede seguir "perdiendo tiempo" con Moreno. Para la candidata socialista, en siete años Moreno no ha mejorado la vida de los andaluces.

"Se ha dedicado una y otra vez a confrontar con Pedro Sánchez, a capitalizar los logros de las políticas del Gobierno central. Es una paradoja", ha censurado sobre Moreno frente a un futuro Ejecutivo autonómico de izquierda que pueda hacer "una bandera" de servicios públicos como la sanidad.

Montero ha expresado el temor a que el PP quiera cambiar el modelo de la sanidad pública en Andalucía. "Se me ponen los vellos de punta cuando escucho decir a Moreno que quieren refundar el modelo: ¿hacia dónde? Porque lo que tenemos ahora es un modelo público, universal y gratuito. Y sé que Moreno quiere coquetear no sólo con la privatización sino con elementos como el copago. Me gustaría que antes de las elecciones pudiera saberse qué tiene en la cabeza el PP cuando habla que el SAS es antiguo o cuando habla de que ese modelo de servicio público está superado", ha apuntado Moreno.

En esta última materia ha sido especialmente crítica con la crisis de los cribados del cáncer de mama, las investigaciones judiciales por los contratos del Servicio Andaluz de Salud y el "deterioro" sufrido "por acción y por omisión" en la sanidad pública por parte del actual Gobierno de la Junta.

"Tenemos que revertir esa pose permanente del presidente de la Junta, que no hace nada y, cuando vienen las crisis y los problemas, se le echan encima y se entera por la prensa o no le cogen el teléfono", ha sentenciado la ministra, quien cree que Moreno piensa que la mayoría absoluta lo "blinda" para no trasladar ningún tipo de explicación ante una "catástrofe" como la de los cribados.