Montero intenta defender el patio revuelto del PSOE: "Ha habido una violación de la intimidad y espero que se investigue"

Córdoba/La filtración de una serie de wasaps intercambiados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, revuelven estos días el patio ya de por sí enmarañado de la política nacional: "Me parece gravísima esta violación de la intimidad y espero que se investigue", ha exclamado en la tarde de este lunes la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, entre las gitanillas reventonas y los jazmines fragantes de un patio cordobés que ha tenido la posibilidad de visitar coincidiendo con una convocatoria de la ejecutiva federal del PSOE andaluz en la ciudad tras cien días como líder.

Acompañada por la secretaria de los socialistas cordobeses, Rafi Crespín, y guiada por el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios, Miguel Ángel Roldán, Montero se ha dejado llevar por la exuberancia de la primavera, y entre los helechos y los claveles se ha referido a jardines propios y ajenos, entre ellos el congreso del PP y las incidencias reiteradas que afectan a los trenes. Y, por supuesto, a los mensajes "privados" entre Sánchez y el defenestrado Ábalos, la espina de todas las rosas del PSOE desde hace meses.

"La opinión que me merecen esas conversaciones es la de cualquier ciudadana que defiende la intimidad de las personas", ha incidido a preguntas de los medios de comunicación, que han abarrotado el patio de San Basilio, 50, cuajado de colores estos días. Montero se ha interesado específicamente por unas macetas tupidas de flores moradas que coronan el pozo del recinto: "Qué curiosas", ha dicho señalando unas lobelias en su mejor momento del año.

También se ha sorprendido al descubrir el "olor" de un patio que ha tildado de "espectacular", y ha animado a visitar las "fiestas de primavera" de Córdoba, especialmente el festival de patios, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. "Quien no haya venido nunca, no es capaz de apreciar lo que significa. Muestra la naturaleza como elemento importante de decoración de las casas", ha intentado describir.

Conversaciones publicadas "con intencionalidad"

Y, como no ha tenido más remedio, rodeada de decenas de medio de comunicación, se ha tenido que referir al patio de la casa socialista. "La filtración de los wasap es un hecho gravísimo y exigimos que se investiguen al igual que otras filtraciones se han investigado", ha dicho en referencia a la imputación del fiscal general del Estado por su presunta implicación en la divulgación de datos personales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayudo.

Montero ha incidido en que, "sin duda", esta filtración está cargada de "intencionalidad", y ha expresado que le ha causado "asombro y perplejidad" a partes iguales, aunque más por el hecho en sí que por el contenido específico de los mensajes. "Conocen mejor que yo que el PSOE es una organización viva en la que la mayoría de las veces hay una absoluta coincidencia, pero existen algunas materias en las que se puede discrepar", ha intentado excusar sobre los mensajes en los que Sánchez y Ábalos desacreditan a varios barones socialistas, como ha quedado en evidencia en estas frases. Una de las damnificadas es la exsecretaria del PSOE andaluz, Susana Díaz.

"Expectativas limitadas" en el congreso del PP

Acto seguido y sin solución de continuidad, se ha metido en el patio del PP para revolverlo un poco más: "Ya era hora de que convocaran un congreso nacional", se ha expresado, aunque ha confesado que tiene "expectativas limitadas" sobre el resultado del cónclave popular. Como mínimo, ha confiado en que presenten un documento "que les oriente sobre qué modelo de país defienden" y aclaren así sus "incoherencias", como a su juicio ha ocurrido en la polémica sobre los aranceles.

En su opinión, además, el congreso del PP "pone en evidencia el liderazgo" de Alberto Núñez Feijóo, porque "no ha hecho nada en todo este tiempo". "Este país necesita una oposición útil que no esté en el no a todo. Espero que recapaciten", ha culminado.

La líder de los socialistas andaluces, por último, se ha referido a las reiteradas incidencias en la línea del tren, un asunto que -ha lamentado- "los gobiernos autonómicos utilizan para la confrontación y el victimismo". Montero, que ha pedido disculpas de manera reiterada por estos problemas, ha insistido en que el Gobierno del PSOE ha invertido más de 750 millones de euros en el mantenimiento de las vías. Ha excusado, además, que los incidentes más graves "no se derivaron de la falta de mantenimiento", sino que fueron consecuencia de un robo que se está investigando.