Moreno apuesta por fortalecer el vínculo entre la Unión Europea y las regiones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este miércoles por fortalecer el "vínculo" entre la Unión Europea y sus regiones y por invertir en cohesión para "cerrar la brecha" entre todos los territorios europeos.

Durante la presentación de la Declaración Galicia en el pleno del Comité de las Regiones en Bruselas, Moreno, que es copresidente de este organismo, ha insistido en que son necesarias más "claridad y garantías" para salvaguardar la cohesión europea y en que "invertir en cohesión es invertir en competitividad", ha dicho en unas declaraciones difundidas por Efe.

El presidente de la Junta se ha respondido a la propuesta de la Comisión Europea de centralizar la gestión de los fondos comunitarios en los gobiernos centrales de los Estados miembros: "Tenemos una importantísima experiencia en la gestión de los fondos europeos y conocemos en profundidad nuestro terreno, por tanto sabemos qué circunstancia, qué decisiones tenemos que tomar en la hora a la hora de gestionar esos fondos".

Para Moreno, romper el vínculo entre la Unión Europea y sus regiones "es debilitar la capacidad de la Unión para actuar y ofrecer soluciones en todos los rincones de Europa. Las regiones y ciudades tienen experiencia, capilaridad, que no la tienen ninguna de las instituciones centrales de la Unión".

El presidente ha abogado por incluir las propuestas del Comité de las Regiones en el presupuesto de la UE para, entre otras cosas, garantizar los fondos suficientes para las políticas de cohesión y para la Política Agraria Común (PAC). "Defendemos una PAC segura, estable, que incorpore elementos fundamentales como una simplificación administrativa, defender los productos europeos frente a los de terceros países y que nuestra agricultura tenga capacidad para seguir trabajando en el ámbito medioambiental, como lo están haciendo, fijando población y haciendo crecer en este caso productos de calidad como son los productos ecológicos", ha señalado.

Moreno ha dicho que está convencido de que se producirá una alianza entre el Comité de las Regiones y el Parlamento Europeo para defender "una auténtica cohesión económica, territorial y social" y garantizar la "igualdad de oportunidades y de recursos para cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea".