Moreno garantiza "enorme esfuerzo" para mejorar la sanidad y pide "paciencia": "Queda mucho tiempo para las elecciones"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha garantizado este martes que se seguirá haciendo un "enorme esfuerzo" por mejorar la situación de la sanidad pública andaluza y ha pedido "paciencia, serenidad y sensatez" antes de pedir que "el ruido se quede en Madrid", porque todavía queda "mucho tiempo" para las elecciones autonómicas.

Así se ha pronunciado el presidente durante su intervención en la inauguración del centro de salud La Alameda de Jaén después de que el sábado se celebraran manifestaciones en Andalucía en las que unas cien mil personas, según cifraron los convocantes, protestaron por el empeoramiento de la sanidad pública. Sin mencionar estas movilizaciones, el presidente andaluz ha querido lanzar algunos mensajes: "Nadie puede discutir que la Junta de Andalucía pone la prioridad en la sanidad, con ese 30% del presupuesto dedicado a la salud de los andaluces".

"Es verdad que se nos culpa y se nos responsabiliza de muchas de las cosas que suceden en el ámbito sanitario y es verdad, además, que desde el Gobierno tenemos que hacer siempre un enorme esfuerzo de mejora y un enorme esfuerzo de seguir avanzando, como lo hemos hecho hasta ahora, pero son recursos, al final, propios", ha recalcado el presidente.

Ha explicado Moreno que los recursos que vienen de la Unión Europea son recursos que la Administración General del Estado tiene la obligación de cederlos a las comunidades autónomas, que tienen competencias exclusivas en la materia. "No es una cesión, no es un regalo y no es una añoranza", ha dicho Moreno, apuntando a que, "quiera o no quiera, el Gobierno de España tiene que ceder esos fondos", que, por ejemplo, han servido para la construcción del nuevo centro de salud de Jaén.

Moreno ha señalado que luego es la administración autonómica la que "diseña, ejecuta y planifica" y la que decide en qué municipio se lleva a cabo una nueva infraestructura. "Queda mucho tiempo para las elecciones, paciencia, serenidad y, sobre todo, sensatez, porque eso, al final, es lo que van a valorar los ciudadanos, y ya llegará el tiempo de que los ciudadanos decidan y opten cada uno por la opción que quieran", ha trasladado el presidente de la Junta.

En los últimos seis años, ha detallado el presidente, el Gobierno andaluz ha llevado a cabo 69 infraestructuras sanitarias en Andalucía, "algo que no tiene precedentes": siete hospitales, cinco hospitales de día, 18 centros de salud, 25 centros de atención infantil temprana o nueve consultorios, entre otras.

Moreno ha indicado que todo esto le "parece poco", pero "lo que nadie puede negar es que hemos avanzado" y se va a seguir "trabajando sin descanso para que Andalucía tenga la mejor sanidad pública posible, tanto en infraestructura como en atención, como en todo".

"Es un esfuerzo continuo que supone una prioridad para el Gobierno andaluz", ha sentenciado el presidente de la Junta, quien ha señalado que ese es el camino y "no es ruido": "El ruido que se quede en Madrid", porque en Andalucía "tenemos otra manera de entender la política".

"Los andaluces somos serenos, sensatos, pacíficos y queremos seguir siendo así; que nadie nos traiga el ruido de fuera, esta es nuestra manera de actuar y así llevamos muchos años", ha sentenciado.