Publicada en BOJA la oferta de empleo público del SAS para 2026: 10.289 plazas convocadas por oposición

El Decreto 211/2025 fija la Oferta de Empleo Público 2025 del Servicio Andaluz de Salud con acceso libre y promoción interna y cupo de discapacidad

Redacción

30 de diciembre 2025 - 13:02

La OEP SAS 2025 ya tiene cuantía oficial, la oferta que se aprueba es de 10.289 plazas, según el decreto publicado en el BOJA para los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Además de fijar el volumen total, el decreto detalla reglas del proceso: las convocatorias para cubrir plazas de ingreso y promoción interna deberán realizarse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor, y la ejecución de la OEP deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.

El texto enmarca esta Oferta de Empleo Público en la normativa aplicable y en el procedimiento seguido, incluyendo referencias al TRLEBEP y a distintas leyes citadas en la propia disposición. También recoge que en la sesión de la Mesa Sectorial de 27 de octubre de 2025 se concretan los datos definitivos y se aprueba la propuesta por categorías y especialidades para su tramitación ante el Consejo de Gobierno, tras la negociación con las organizaciones sindicales más representativas.

Cómo se reparte la OEP SAS 2025

El decreto distingue entre acceso libre y promoción interna. En promoción interna, además, se prevé que las plazas que no se cubran por ese sistema se acumularán a las convocadas por el sistema general de acceso libre. En paralelo, el texto fija que las personas participantes en los procesos selectivos convocados al amparo de esta OEP se relacionen con el SAS por medios electrónicos en trámites como solicitudes, aportación de documentación, subsanación, alegaciones, peticiones de destino e impugnaciones.

ANEXO I · Acceso libre
Categoría / especialidad Total libre Cupo general Cupo discapacidad
FEA ALERGOLOGÍA330
FEA ANATOMÍA PATOLÓGICA40364
FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN82748
FEA ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR330
FEA APARATO DIGESTIVO75687
FEA CARDIOLOGÍA13121
FEA CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO26233
FEA CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL761
FEA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA32293
FEA CIRUGÍA PEDIÁTRICA330
FEA CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA110
FEA CIRUGÍA TORÁCICA440
FEA DERMATOLOGÍA MÉDICO QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA14131
FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN761
FEA FARMACIA HOSPITALARIA43394
FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA25223
FEA INMUNOLOGÍA220
FEA LABORATORIO CLÍNICO19181
FEA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN871
FEA MEDICINA INTENSIVA26233
FEA MEDICINA INTERNA31283
FEA MEDICINA INTERNA - INFECCIOSOS440
FEA MEDICINA NUCLEAR1091
FEA MEDICINA PREVENTIVA761
FEA MICROBIOLOGÍA-PARASITOLOGÍA23212
FEA NEFROLOGÍA981
FEA NEUMOLOGÍA14131
FEA NEUROCIRUGÍA330
FEA NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA220
FEA NEUROLOGÍA1091
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA50455
FEA OFTALMOLOGÍA12111
FEA ONCOLOGÍA MÉDICA15132
FEA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA871
FEA OTORRINOLARINGOLOGÍA12111
FEA PEDIATRÍA21192
FEA PSICOLOGÍA CLÍNICA33303
FEA PSIQUIATRÍA35314
FEA RADIODIAGNÓSTICO988810
FEA RADIOFÍSICA HOSPITALARIA220
FEA REUMATOLOGÍA440
FEA UROLOGÍA651
MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA330
MÉDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA1079611
MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA64057664
MÉDICO/A DE FAMILIA EN CENTROS DE TRANSFUSIÓN, TEJIDOS Y CÉLULAS220
ODONTOESTOMATÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA67607
PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA77698
MÉDICO/A DEL TRABAJO440
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA28253
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA651
FARMACÉUTICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA39354
EPIDEMIÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA330
ENFERMERO/A1.9881.789199
ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA18162
ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL38344
ENFERMERO/A ESPECIALISTA TRABAJO110
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTETRICO-GINECOLÓGICA (MATRON/A)11510312
FISIOTERAPEUTA29326429
LOGOPEDA77698
PODÓLOGO/A440
TERAPEUTA OCUPACIÓNAL61556
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA81738
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN330
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA330
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO1099811
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR1091
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO15614016
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA18162
TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA1.075967108
TÉCNICO/A EN FARMACIA11101
TÉCNICO/A DE SALUD EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA541
INGENIERO/A SUPERIOR1091
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL50455
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ECONOMÍA/ESTADÍSTICA440
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN/GESTIÓN330
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN78708
TÉCNICO/A GESTIÓN DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y ARCHIVO220
INGENIERO/A TÉCNICO/A16142
TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL871
TÉCNICO/A MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA1091
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL330
TÉCNICO/A DE SALUD EN SANIDAD AMBIENTAL220
TÉCNICO/A DE PROMOCIÓN EN DONACIÓN DE SANGRE110
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA330
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. SEGURIDAD220
TRABAJADOR/A SOCIAL58526
ADMINISTRATIVO/A31528332
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A48643749
TÉCNICO/A ESPECIALISTA ELECTROMEDICINA110
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA968610
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES73667
TÉCNICO/A INTERMEDIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES110
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO761
COCINERO/A18162
MONITOR/A11101
TELEFONISTA30273
CELADOR/A-CONDUCTOR/A13912514
CELADOR/A72965673
LIMPIADOR/A18162
PEÓN/A761
PINCHE20118120
PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO27243
TOTAL PUESTOS BASE8.2937.464829
ANEXO II · Promoción interna
Categoría / especialidad Total PI Cupo general Cupo discapacidad
FEA LABORATORIO CLÍNICO110
FEA MICROBIOLOGÍA-PARASITOLOGÍA220
MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA220
ENFERMERO/A30027030
ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA18162
ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL37334
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTETRICO-GINECOLÓGICA (MATRÓN/A)43394
FISIOTERAPEUTA20182
PODÓLOGO/A440
TERAPEUTA OCUPACIONAL440
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA761
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN220
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA220
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO71647
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO28253
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA761
TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA60054060
TÉCNICO/A EN FARMACIA761
TÉCNICO/A DE SALUD EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA330
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL24222
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ECONOMÍA/ESTADÍSTICA330
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN/GESTIÓN220
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN981
INGENIERO/A TÉCNICO/A15132
TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL871
TÉCNICO/A MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA981
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL330
TÉCNICO/A DE SALUD EN SANIDAD AMBIENTAL110
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. SEGURIDAD220
TRABAJADOR/A SOCIAL31283
ADMINISTRATIVO/A18516619
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A23020723
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA1091
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIÓNES INDUSTRIALES20182
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO761
COCINERO/A871
MONITOR651
TELEFONISTA25223
CELADOR/A-CONDUCTOR/A1009010
CELADOR/A1009010
PINCHE30273
PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO1091
TOTAL PUESTOS BASE1.9961.796200

Cupo de discapacidad y acción positiva

El decreto reserva un cupo del diez por ciento del total de plazas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten la compatibilidad con las tareas. Dentro de ese porcentaje, se reserva un dos por ciento para discapacidad intelectual y un uno por ciento para enfermedad mental, con la posibilidad de convocatoria independiente en los términos recogidos.

Asimismo, prevé que, cuando la presencia de mujeres u hombres sea inferior al cuarenta por ciento en determinadas categorías y especialidades, las convocatorias puedan establecer medidas de acción positiva a favor del sexo subrepresentado, conforme a lo indicado en la disposición.

