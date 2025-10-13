Oncólogos de Andalucía avalan el plan de choque contra los cribados de la Junta

La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) ha valorado "positivamente" el plan de choque impulsado por la Consejería de Salud para "reforzar" el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía tras los fallos detectados en la comunicación de resultados y en la gestión de las citaciones en determinados centros hospitalarios. La entidad considera que esta iniciativa constituye "un paso necesario para restablecer la confianza" de las mujeres en un programa que "ha demostrado salvar vidas", y pone a disposición de la Administración sanitaria el conocimiento, la experiencia y la implicación de todos los oncólogos médicos andaluces para "colaborar en su despliegue y en su evaluación continua".

El presidente de la SAOM, Jesús Corral, ha subrayado que "este plan no sólo es necesario, sino imprescindible para corregir deficiencias y fortalecer uno de los pilares de la prevención del cáncer en Andalucía. Lo importante ahora es que esta actuación sirva como punto de partida para una mejora estructural y sostenida en el tiempo". Según ha explicado, la SAOM ofrece a la Consejería de Salud su "plena disposición" para participar en los comités técnicos, en la revisión de los protocolos y en las acciones formativas dirigidas a los profesionales implicados en el cribado y la atención a las afectadas con el objetivo de "contribuir a la excelencia y la equidad asistencial en toda la comunidad".

El plan de choque, dotado con doce millones de euros y que prevé la incorporación de más de un centenar de profesionales, persigue revisar antes del 30 de noviembre todos los casos pendientes y actualizar los procedimientos de comunicación con las pacientes. Para la SAOM, "este esfuerzo representa una respuesta proporcionada y alineada con las necesidades reales del sistema", pero debe "integrarse en una estrategia a largo plazo que refuerce los recursos humanos, la calidad técnica y la coordinación entre centros".

"El cribado mamográfico es una herramienta esencial de salud pública y debe apoyarse en protocolos homogéneos, medios suficientes y personal estable y cualificado", ha puntualizado Corral. Desde esta sociedad científica andaluza se subraya además su compromiso con la investigación, la innovación terapéutica y la mejora continua de la oncología mamaria en Andalucía.

En este sentido, la SAOM destaca el estudio Sacisur, trabajo de investigación multicéntrico andaluz que ha demostrado la efectividad del fármaco Sacituzumab Govitecan en pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado, que ha confirmado mejoras significativas en la supervivencia global en vida real, resultados que avalan el valor de este tratamiento más allá del entorno controlado de los ensayos clínicos. Este estudio constituye -en palabras de Corral- "un ejemplo del intenso esfuerzo investigador que los oncólogos andaluces vienen realizando para acercar las innovacionesterapéuticas a la práctica clínica y para reducir las inequidades en el acceso a los tratamientos más avanzados".

Desde la SAOM se considera que la confluencia de medidas de reorganización, refuerzo asistencial y compromiso científico debe permitir que Andalucía avance hacia un modelo de prevención y tratamiento del cáncer de mama más sólido, equitativo y sostenible. En este sentido, la sociedad insiste en que el éxito del plan de choque dependerá de su capacidad para consolidar plantillas estables, integrar la formación continua de los profesionales, homogeneizar los protocolos de notificación y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

"De esta crisis debe surgir un sistema más fuerte y más justo -ha añadido el presidente de la SAOM-. La confianza de las mujeres en el programa de cribado es un bien público que debemos proteger entre todos, y eso exige un compromiso compartido de la administración, los profesionales sanitarios y las sociedades científicas". La SAOM reitera así su voluntad de ser un agente activo y colaborador en el proceso de recuperación del programa de cribado de cáncer de mama, aportando conocimiento científico, capacidad formativa y experiencia clínica.

"El capital humano y profesional de la oncología médica andaluza está al servicio del sistema sanitario público", ha concluido Corral. "Miramos hacia adelante, con la convicción de que la detección precoz del cáncer de mama en Andalucía saldrá fortalecida de este episodio, y de que el trabajo conjunto entre instituciones, profesionales y pacientes permitirá seguir salvando vidas y garantizando una atención preventiva segura y equitativa para todas las mujeres".