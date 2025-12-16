La oposición de izquierdas pide que Moreno comparezca en el Parlamento de Andalucía por los cribados

Los grupos parlamentarios de la oposición de izquierdas han registrado una petición formal para modificar el orden del día del Pleno del Parlamento andaluz, con el objetivo de que Juanma Moreno comparezca durante el debate final del proyecto de Presupuesto de la Junta que se celebrará este miércoles y jueves. PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía consideran imprescindible que el presidente de la Junta explique la situación actual del programa de cribado para la detección precoz de cáncer de mama.

La petición llega después de que Moreno asegurara el pasado viernes en Barcelona, durante la presentación de su libro Manual de convivencia' que el 99% de las 2.317 mujeres afectadas por los retrasos en la comunicación de resultados de mamografías no tenían cáncer. Una declaración que los grupos de la oposición consideran impropia de un acto comercial y que debería haberse realizado ante la Cámara autonómica.

Los solicitantes argumentan que "persiste la gravedad" de esta crisis sanitaria y recriminan al Gobierno andaluz que "siga sustrayendo al Parlamento una información completa y veraz sobre las causas y el alcance de la situación generada". Además, destacan que Moreno ha designado a los cuatro consejeros de salud que, por acción u omisión, "han tenido responsabilidad en lo sucedido".

Mario Jiménez, portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, ha justificado en rueda de prensa esta solicitud conjunta para que el presidente andaluz comparezca a lo largo del Pleno que comienza este miércoles. Según sus declaraciones, Moreno debe dar "explicaciones de la a a la z de lo que ha pasado" y contar "de verdad y de una vez por todas qué ha ocurrido, quiénes son los responsables, cuántas mujeres de verdad están afectadas, qué medidas se han puesto en marcha" desde la Junta. El portavoz socialista ha sido contundente al afirmar que "pedimos que el señor Moreno Bonilla comparezca y que el Pleno del Parlamento de mañana no sea para cantar villancicos, como pretende el presidente de la Cámara", añadiendo que "hay muchas familias en Andalucía que por la gestión negligente del Gobierno del PP-A no les va a apetecer cantar villancicos" esta Navidad.

Por su parte, Inma Nieto, portavoz del Grupo Por Andalucía, ha sostenido que Moreno "debe comparecer" este miércoles en la Cámara autonómica argumentando que "debe dar allí los datos oficiales que ha insinuado en un acto privado suyo de venta de libros en Barcelona". La portavoz ha reclamado que "de una buena vez diga la verdad" y se ha preguntado "cuántas mujeres han sido afectadas según el Servicio Andaluz de Salud y cuántas de las que le han repetido las pruebas han desarrollado efectivamente cáncer".

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha calificado de "infames" las declaraciones realizadas por Moreno durante la presentación de su libro, considerándolas "una auténtica falta de respeto" hacia las mujeres andaluzas. García ha señalado que, al mencionar que el 99% de pacientes no han desarrollado cáncer, se infiere que aproximadamente entre 20 y 25 mujeres sí lo habrían desarrollado.