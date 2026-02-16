Oriol Junqueras da 'cuartelillo' a María Jesús Montero

Las exigencias de los independentistas no han cambiado ni un ápice. Pero a la ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía María Jesús Montero, le han hecho un favor casi impagable. Casi tanto como decir que no quieren negociar con ella porque está centrada "en sus intereses electorales en Andalucía". El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado que su partido retira la proposición de ley en el Congreso para que Cataluña pueda recaudar el IRPF, una aspiración que mantienen pero ahora por otro camino.

Porque van a trasladadar la presión al Gobierno de la Generalitat de Salvador Illa, que depende de ellos para aprobar el Presupuesto de 2026. Y le han avisado de que no le votarán a favor de las cuentas si no toma medidas en este sentido. La respuesta del PSC, claro, ha sido que "cumplirán su promesa". O eso es lo que les ha dicho la portavoz del PSC Lluïsa Moret quien también ha salvado así la cuestión de confianza a la que querían someter al presidente Salvador Illa.

Sólo el debate de que Cataluña pueda recaudar el impuesto de la Renta levanta las iras en Andalucía. Ningún partido, incluyendo a los socialistas andaluces, está a favor de que esa comunidad tenga una Hacienda propia al margen del sistema común, sobre todo por lo que supondría de romper la caja única de las comunidades autónomas. Una propuesta contra la que la propia Montero ha sido muy beligerante en sus tiempos de consejera de Hacienda de la Junta. La recaudación íntegra de este tributo por la hacienda catalana se interpretaba como un agravio sin vuelta atrás.

Cambios en la financiación autonómica

ERC defenderá ahora cambiar el modelo de financiación autonómica presentado por María Jesús Montero mediante un paquete de enmiendas pactadas con el PSOE en la tramitación en la Cámara Baja. Pero ya ministra de Hacienda ya no estará en ese cargo cuando ese momento llegue, por lo que la socialista habrá salvado un asunto mucho más que incómodo. Fuentes del Ministerio de Hacienda explican a este diario que los independentistas han retirado la propuesta porque sabían que estaba en contra de lo que ha defendido Montero y porque ella no estaba dispuesta a aprobarla.

Claro que también hay que incluir otro elemento en la ecuación: Gabriel Rufián. El portavoz de ERC es quien tendría que defender la Proposición de Ley sobre la recaudación del IRPF en el Congreso y su situación política actual es delicada. El diputado catalán está en el centro de la polémica sobre si liderará un proyecto de unidad de las izquierdas "soberanistas, independentistas y autonomistas", tal y como él mismo ha afirmado. Ya ha anunciado que no acudirá el próximo sábado al acto de reedición de Sumar con Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes, "porque tenía cerrada su agenda". Y eso que se celebra sólo tres días después del inicio de su gira con Javier Delgado, de Más Madrid, para debatir sobre la unidad de la izquierda.