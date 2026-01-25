Óscar Puente asegura que el carril en el que descarriló el Iryo es nuevo: se fabricó en 2023 y se instaló en 2025

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado este domingo que el carril roto por el que se produjo el descarrilamiento del Iryo en Adamuz es un carril nuevo, que fue fabricado en 2023, e instalado durante mayo y junio de 2025, y además cuenta con el certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones técnicas correspondientes. Puente concreta en un mensaje en su cuenta de X que el carril tiene el número 312592Y101 y un peso de 60 kg y acompaña esta información de varias fotografías y la nota de envío del carril por parte de ArcelorMittal.

El ministro responde de esta forma a una información que publica este domingo el diario El Mundo en la que se afirma que el punto de la vía en el que el pasado domingo empezó a descarrilar el Iryo 6189 a la altura de Adamuz, en el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía, es un tramo de la vía sin renovar y fabricado en 1989. "De nuevo un BULO como una catedral, y en portada. Pasan los años y todo sigue igual: desgracia, seguida de intoxicación", indica Puente.

El ministro asegura que "el carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo", en concreto el número 312592Y101, fabricado en 2023, con un peso de 60 kg por metro, e instalado durante mayo y junio de 2025. "¡DEJEN DE DESINFORMAR! Y déjennos trabajar. Bastante tenemos ya con esclarecer esto y solucionar los problemas que esto acarrea, como para tener que dedicarnos constantemente a desmentir falsedades", concluye Puente.

A continuación, en otro mensaje unos minutos después, el ministro detalla que el carril "tiene su certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones químicas, mecánicas, metalográficas, de ecuación predictiva, de dureza y de choque e impacto, que son obligatorias para estos materiales antes de su puesta en servicio, como lo demuestran los certificados del fabricante". Y añade que todos los carriles de Arcelor Mital llevan la marca Ensidesa, porque es su marca comercial, sean del año que sean.

El PP acusa a Puente de "mentir"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este domingo al ministro de mentir y ocultar información sobre el accidente ferroviario en Adamuz Córdoba, por lo que ha exigido su dimisión inmediata. "Óscar Puente se ha pasado toda la semana repitiendo hasta la saciedad que la vía Madrid-Andalucía había sido completamente renovada con una inversión de 700 millones de euros. Hoy sabemos que Óscar Puente mintió", ha añadido en una rueda de prensa en la sede del PP.