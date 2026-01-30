Todos los parlamentarios andaluces frenan la crispación

Las vías rotas del AVE han impedido también el paso de la crispación que baja de Madrid hasta Andalucía. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, daba este jueves en el Parlamento autonómico unas prolijas explicaciones del dispositivo de emergencias que la Junta desplegó desde el primer momento en el lugar del trágico accidente de Adamuz.

El tono en la Cámara era diferente al de otras ocasiones (desde luego radicalmente diferente al del Senado) no sólo por la multitud de corbatas negras y trajes oscuros sino porque sus señorías iniciaron la jornada poniéndose de acuerdo de manera unánime para reclamar la Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz, que se ha convertido en el ejemplo de lo que todos los grupos políticos entienden que es Andalucía. Sanz detallaba no sólo el número de efectivos desplegados, las atenciones a víctimas, heridos y familiares, sino sobre todo, la colaboración, coordinación y hasta la “complicidad” de los diferentes dispositivos de emergencia desplegados en la zona.

Coordinación

Y desvelaba el secreto de todo el dispositivo: tres reuniones cada día, a las 10 de la mañana, las 5 de la tarde y las 10 de la noche, en las que las decisiones se tomaban de manera conjunta, atendiendo a las explicaciones de los técnicos y a las diferentes urgencias de cada jornada. En un puesto de mando en el que estaban presentes los responsables de todas las administraciones.

Los portavoces de todos los grupos del Parlamento andaluz supieron mantener ese “espíritu de Adamuz”. Y eso que hubo debate dentro de los grupos parlamentarios. Pero ninguno se salió del guión que marca el luto por las víctimas y la consternación que sufre toda la sociedad andaluza.

El socialista onubense Mario Jiménez, con lágrimas en los ojos, ensalzaba a todas las administraciones del Estado: “Ha estado a la altura y todas las instituciones que lo conforman han dado la respuesta que los ciudadanos esperaban”.

Un reconocimiento que el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, hacía explícitamente: “No es común dar las gracias al adversario político, pero nosotros lo vamos a hacer. Gracias consejero, y gracias al equipo de la consejería”, dijo en una frase que podía resumir el sentir general de orgullo por el trabajo de tantos profesionales que estuvieron sobre el terreno y a los que se han referido todos los representantes parlamentarios de los andaluces.

La intervención más crítica fue la de la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, quien afeaba los errores de la Junta en la gestión, sobre todo mirando al futuro. Pero su tono fue el mismo que el del resto de los portavoces. Pedía “cuidar a quienes nos cuidan, mejorando las condiciones de los trabajadores del 112”, mejorar las infraestructuras, “como la N-421 en muy malas condiciones por donde no puede pasar ahora el autobús que sustituye a la línea férrea” y censurar a las empresas “que han puesto cifras de beneficios a esta situación” y frente a las que la Junta, con competencias en consumo, no ha actuado.

Desmarque de Vox

Hasta Vox se desligó de la estrategia de su partido. El diputado onubense Rafael Segovia enumeraba las numerosas incidencias que ha sufrido la conexión de Madrid con Huelva en los últimos meses. Y pedirá que se refuerce la seguridad de todas las líneas férreas de Andalucía.

La semana que viene se celebrará en Córdoba, con los responsables de los servicios operativos, unas jornadas técnicas para analizar los errores que se hayan podido cometer y elaborar un protocolo con todas las actuaciones que se han llevado a cabo sobre el terreno. Una cosa son los simulacros y otra las catástrofes reales, decía el consejero. “El primer sanitario llegó en 15 minutos”.