Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para explicar los últimos accidentes ferroviarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios así como la situación del sistema de trenes en España.

Todavía no hay fecha para la comparecencia aunque el jefe del Ejecutivo dará explicaciones sobre la tragedia del pasado domingo en Adamuz que ha causado 45 muertos y también por el accidente de un tren de Rodalies que provocó el fallecimiento de un maquinista en prácticas.

Sánchez, además, pide comparecer para dar cuenta de la posición del Gobierno en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado en las últimas fechas, según la solicitud de comparecencia.

La petición de comparecencia llega después de la solicitud de la misma realizada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo esta misma mañana y después de que el pasado lunes se desplazara hasta la localidad cordobesa para visitar el lugar del accidente.