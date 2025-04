El PP de Andalucía busca retomar el acuerdo con el PSOE para nombrar al Defensor del Pueblo

El PP-A ha manifestado que no tirará la "toalla" para lograr un acuerdo en lo que queda de legislatura con el PSOE-A sobre la renovación del Defensor del Pueblo Andaluz, ya que sería "muy deseable". En septiembre de 2024 quedó formalmente vacante el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz tras expirar el segundo mandato al frente de dicha institución de Jesús Maeztu, quien, no obstante, continua ejerciendo sus funciones "hasta tanto no se proceda a la toma de posesión del titular designado para el siguiente mandato por el Parlamento" autonómico.

El pasado mes de febrero el PP-A lamentó que se hubiera "roto" un "acuerdo cerrado" con el PSOE-A para renovar "de manera inminente" la figura del Defensor del Pueblo Andaluz, tras el relevo que se produjo en la dirección de los socialistas andaluces, con la proclamación de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como secretaria general en sustitución de Juan Espadas.

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha explicado que había "conversaciones avanzadas, pero, en el momento en que se marchó el señor Espadas, una persona con la que se podía hablar y se podía llegar a acuerdos, y apareció la señora Montero, que es una persona muchísimo más complicada para llegar a ningún tipo de acuerdo y para dialogar, pues las cosas de pronto se han parado". Ha agregado que, por el bien de los andaluces, espera que la nueva dirección del PSOE-A entienda "que hay que intentar solucionar y desbloquear este asunto, porque al final es un órgano de defensa de los ciudadanos que tienen problemas serios".

Para Martín, la secretaria general del PSOE-A tiene una manera de entender la política similar a la de "su jefe", Pedro Sánchez: "Son incapaces de llegar a un acuerdo, a no ser que el acuerdo suponga la continuidad en el cargo", como está ocurriendo a nivel nacional con los acuerdos con "independentista y con Bildu". En cualquier caso, ha querido dejar claro que el PP-A no va a "tirar la toalla en ningún momento" y seguirá planteando al PSOE-A diálogo sobre este asunto para tratar de lograr un acuerdo que sería "muy deseable". Martín ha señalado que tienen la sensación de que para el PSOE "de Sánchez y de Montero, acordar algo con el PP es negativo".

Reforma del reglamento del Parlamento

Respecto a la reforma del Reglamento del Parlamento que el presidente de la institución, Jesús Aguirre, ha planteado a los grupos políticos, ha manifestado que se comenzó "muy bien" con reuniones de todas las formaciones, pero también se ha visto "parado" tras el cambio en la dirección del PSOE-A.

"Nosotros vamos a intentar seguir tendiendo la mano, pero me temo que no están por la labor", ha indicado en referencia a los socialistas. Martín ha considerado que es complicado que en lo que queda de legislatura, algo más de un año y con el periodo de vacaciones parlamentarias por medio (en verano y en enero de 2026) y la disolución de la Cámara por las elecciones autonómicas del próximo ejercicio, se pueda cerrar la reforma del Reglamento.

"Es difícil que dé tiempo", ha sentenciado el portavoz del PP-A, para quien se trata de un asunto de "mucho calado como para abordarlo en poco tiempo, sobre todo, si no hay interés de una parte del Parlamento, que es el PSOE-A".