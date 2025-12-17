El alcalde de Algeciras dimitirá por la denuncia de acoso sexual

El Partido Popular ultima la dimisión de José Ignacio Landaluce como alcalde de Algeciras, tras la acumulación de datos relacionados con presuntos episodios de acoso y abuso a mujeres atribuidos al regidor. La resistencia del regidor a cesar en sus funciones tras las acusaciones más o menos veladas que se vienen haciendo en su contra desde hace poco más de un año se ha quebrado en los últimos días, al mismo tiempo que la paciencia del PP a la hora de respaldarle. Su relevo al frente de la Alcaldía será Jacinto Muñoz, actual primer teniente de alcalde de la ciudad, responsable de Seguridad Ciudadana en el Consistorio y vicepresidente de la Diputación de Cádiz.

El partido tiene la intención de que el relevo se limite al propio Landaluce y las funciones que deja vacantes, evitando una reestructuración amplia del equipo de gobierno e intentando minimizar el impacto político y administrativo de la crisis. La mayoría de concejales y los 27 empleados de confianza conservarán sus cargos, buscando contener posibles disensiones internas y la repercusión pública del caso.

La vacante que dejará José Ignacio Landaluce en el Ayuntamiento recaerá en Mercedes Barea de Castro, actual asesora popular, que asumirá el escaño municipal. Entre rumores, se especula con la posible dimisión de Juana Cid, responsable de Fiestas y colaboradora cercana de Landaluce. Según fuentes municipales, la carta de renuncia de Cid está preparada y pendiente de activar desde que, la semana pasada, el alcalde anunció su renuncia temporal a la militancia popular, con el propósito de preparar su defensa legal y no perjudicar al partido. En el caso de producirse su marcha, el puesto de Cid lo ocuparía Ceferino Prieto García, vinculado al sector sanitario.

Desde principio de esta semana, cuando se intensificaron las dudas sobre el futuro de Landaluce, diversos miembros del equipo de gobierno con responsabilidades relevantes, incluidos Jacinto Muñoz, Pilar Pintor (portavoz y diputada autonómica) o Paula Conesa, han mantenido contactos con la cúpula provincial y andaluza del partido para definir su posicionamiento ante la crisis y garantizar la estabilidad de la corporación local.

Una vez controlada la hemorragia con la salida de Landaluce del Ayuntamiento, también deberá reconstruirse el partido con el nombramiento de una gestora, ya que el todavía alcalde era hasta ahora el presidente del PP de Algeciras.

Calmadas las aguas, los populares también habrán de elegir un candidato a la Alcaldía de Algeciras para 2027. Muñoz tendrá pocos meses para tratar de encabezar la lista y hacer méritos para ello. Si fuera ese su propósito.

Trayectoria política

Landaluce accedió a la Alcaldía de Algeciras en 2011, cuando el PP ganó las elecciones con el 51,81% de los votos y obtuvo la primera mayoría absoluta en la historia de Algeciras con 16 concejales, superando los 14 necesarios para gobernar en solitario. En 2015 obtuvo su segunda mayoría absoluta consecutiva, esta vez con 14 concejales. Este segundo mandato lo consolida como el segundo alcalde más votado del Partido Popular entre todas las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes.

Las elecciones de 2019 rompieron el dominio absoluto de Landaluce y el Partido Popular tuvo que gobernar en coalición con Ciudadanos. En 2023, Landaluce recuperó la mayoría absoluta con 16 concejales.

Además de su trayectoria como alcalde, Landaluce ha sido diputado nacional en tres legislaturas diferentes (2000-2004, 2008-2011 y 2011-2015) y senador desde 2016 hasta la actualidad, aunque la semana pasada renunció como miembro del Grupo Popular en el Senado tras la presentación de la denuncia en la Fiscalía del Tribunal Supremo por parte del PSOE y a la presidencia de la Comisión de Exteriores.

A lo largo de su vida política también ha desempeñado cargos de responsabilidad a nivel local, provincial, regional y nacional en el PP. La semana pasada dimitió como presidente del PP de Algeciras y a todos los cargos orgánicos que ostentaba en la ejecutiva regional y nacional del partido para preparar su defensa de las ausaciones del PSOE.