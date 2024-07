El PP se queda solo para aprobar la ley que concede los sueldazos a los ex presidentes de la Junta

Las paradojas de la situación política. El Parlamento andaluz va a aprobar esta tarde una de las leyes más polémicas de los últimos años que curiosamente estaba pactada hasta el detalle entre PP y PSOE, pero el resultado final es que saldrá adelante merced a la mayoría absoluta del PP, con el voto en contra del PSOE y, además, tras una modificación sustancial de los populares para no beneficiar a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ambos partidos habían acordado reformar la Ley del Consejo Consultivo de Andalucía para dar entrada a los ex presidentes de la Junta de Andalucía que así lo soliciten estableciendo para ellos un sueldo de 83.758,22 euros anuales, la misma cantidad que ganan el resto de consejeros de este órgano así como los miembros del Gobierno andaluz.

El texto definitivo aprobado ha eliminado la disposición adicional tercera que abría la puerta a que Manuel Chaves y José Antonio Griñán, una vez que sean exonerados por el Tribunal Constitucional en el caso ERE, también se beneficiasen de este acuerdo y pudiesen formar parte del órgano consultivo.

Había acuerdo entre ambas formaciones políticas para que los ex presidentes pudiesen ser miembros de este órgano, y por lo tanto cobrar ese sueldo, hasta cumplir los 75 años. Fruto de la negociación (se podría decir que insólita en estos tiempos que corren en la Cámara andaluza y que ha durado siete meses), los socialistas introdujeron una disposición adicional: podrían solicitarlo aquellos ex presidentes que ya hubiesen cumplido los 75 años al aprobarse la ley y por un plazo máximo de cinco años. Era, claramente, una excepción de la norma para que Rafael Escuredo (80 años) y José Rodríguez de la Borbolla (77 años) pudiesen acogerse a la misma.

Desde el PP entendían que era una deferencia para estos ex presidentes y se incluyó en el articulado. Es más, populares y socialistas han estado intercambiando enmiendas técnicas, sobre los dictámenes, cómo deben hacerse a qué leyes afectan... hasta hace pocos días.

Estaba todo acordado. Pero las decisiones que está tomando el Tribunal Constitucional en el caso ERE ha cambiado por completo el tablero de juego. Porque es más que previsible que el tribunal de garantías decida exonerar a Manuel Chaves (79 años) y José Antonio Griñán (78 años), por lo que ambos podrían solicitar su inclusión en este órgano de consultas de la Junta, un extremo que el PP quiere impedir a toda costa.

Así, los populares advirtieron al PSOE de que iban a pedir la votación separada de este punto de la ley, y que iban a votar en contra del mismo lo que suponía su eliminación definitiva de la nueva Ley del Consejo Consultivo por la mayoría absoluta que tienen en el Parlamento autonómico. Esto ha caído como una bomba en el seno del PSOE que se ha llevado más de un par de horas debatiendo qué hacer.

Hay que destacar que Juan Espadas no está presente en la Cámara ya que hay Pleno en el Senado, órgano donde es portavoz del PSOE. Entre llamadas y mensajes, los socialistas han decidido votar en contra de esta ley sabiendo, eso sí, que saldría adelante. El portavoz de Justicia del PSOE, Víctor Torres, ha asegurado que "Moreno Bonilla no es de fiar con su seguidismo a Vox y el incumplimiento de los acuerdos".

El resultado final de todo este embrollo parlamentario perjudica a los ex presidentes Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla, ya que ambos sobrepasan los 75 años establecidos como tope para formar parte del Consejo Consultivo.

Y todo este debate político en medio de las más duras críticas de los otros tres grupos de la oposición, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, que miran esta norma como una manera de dar un sueldo a los ex presidentes.

Qué es el Consultivo

El Consejo Consultivo es el órgano superior del Consejo de Gobierno y de la administración de la Junta de Andalucía incluidos sus organismos y todos los entes sujetos a derecho público. Es el órgano cuyos miembros velan por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico emitiendo informes.

El resto del Consejo Consultivo está formado por un presidente y 10 miembros que elige el propio Gobierno andaluz: seis son juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia y se consideran permanentes y con exclusividad; los otros cuatro no tienen exclusividad. Además, hay una serie de miembros natos, como el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el responsable del gabinete jurídico de la Junta y un representante de los colegios de abogados.

Muchos de los miembros actuales del Consejo Consultivo tienen sus mandatos caducados, por lo que corresponde sustituirlos al Gobierno de Juanma Moreno. En la última ocasión de relevos, la presidenta Susana Díaz los nombró sin consensuar los nombres con la oposición. En otras ocasiones, sin embargo, sí se había dado entrada a la participación del PP. El respaldo que el PSOE le ha dado a esta reforma del Consultivo hace pensar en un acuerdo posterior sobre la elección de los cargos.