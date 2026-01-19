El presidente de Iryo reitera su colaboración con Adif para esclarecer las causas de un accidente ferroviario “extraño”

Iryo se ha puesto a disposición de las autoridades que investigan el trágico suceso ferroviario en Adamuz. Lo comunicaba el presidente de la compañía ferroviaria Carlos Bertomeu, quien tilda el siniestro de “raro” porque “se ha producido en una recta, no en una curva; a una velocidad moderada, no a velocidad punta; y por ser un convoy que no llega a tres años desde que lo compramos, con la última tecnología y recientemente revisado”.

Todo ello sorprende a Bertomeu, quien señala como “extraño” un descarrilamiento en tales condiciones. Con ánimo de esclarecer las causas, “estamos a disposición de la Comisión de Incidentes y Accidentes Ferroviarios, sobre todo, para determinar el origen y asegurarnos de que no vuelva a suceder”.

El máximo responsable de Iryo aseguraba estar “radicalmente consternado”, al tiempo que lanzaba un mensaje de “profundo pésame y condolencias a las víctimas”.

Por otro lado, quiso destacar el esfuerzo de los profesionales de Iryo, “que están volcados en recuperar y paliar el inmenso dolor de lo que es un drama individual y colectivo. En este sentido, puso de manifiesto que la compañía ha activado un punto de atención psicológica para todo aquel que lo necesite, además de “todos los autobuses posibles para transportar a los ilesos a los puntos a los que ellos nos decían”.

Sobre la tripulación, proseguía, “los cuatro tripulantes y los dos maquinistas que se encontraban en el tren se pusieron a trabajar desde el minuto 1 para ayudar a los pasajeros”.

Carlos Bertomeu finalizó su comparecencia, en un tono claramente precavido a la espera de futuros esclarecimientos, insistiendo en su mensaje de apoyo y cariño hacia las víctimas y sus familiares.