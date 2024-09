"Mi presidente", la referencia directa de Juanma Moreno a Pedro Sánchez

Nadie en Andalucía se atrevía a decir nada concreto mientras estaba de visita oficial en China, Juanma Moreno no estaba dispuesto a acudir al anunciado encuentro bilateral con Pedro Sánchez... o sí. Aprovechando la ‘sede vacante’, Isabel Díaz Ayuso trataba de marcar el paso a todos los líderes del PP afirmando que no debían acudir a esa cita, planteándola como un aval al cupo catalán y lo hacía justo el día antes de la cumbre organizada por Alberto Núñez Feijóo con los presidentes territoriales de su partido precisamente para plantear una postura común al respecto.

Pero Moreno ya ha demostrado que tiene su propio criterio, su propia estrategia y sus tiempos políticos sin ser desleal al partido ni a un Feijóo al que sigue apoyando como el primer día... aunque haya muchas cosas que quizás no comprenda ahora.

Se siente libre con respecto a las directrices de la calle Génova aunque es el primero es afirmar que es disciplinado y que comparte las teorías y propuestas políticas que salen de su sala de máquinas. Y si está liberado de las bridas de Génova, mucho más las que pueda tratar de imponer Ayuso desde Madrid. No se opone a ella, sólo faltaría, sencillamente, ignora los debates que abre y sus recomendaciones. Por eso desde su tribuna como presidente andaluz ayer pronunció una frase de alto voltaje político: “Por supuesto que me reuniré con mi presidente (refiriéndose a Pedro Sánchez) si me llama”, dijo sonriendo. Porque esa es su vía andaluza: “Allí estaré si me llama para hablar, dialogar y buscar lo mejor para Andalucía y España”.

Y, casi de rondón, sin necesidad de elevar el tono de voz, explicaba que su conversación no iría sólo sobre los intereses de Cataluña, porque está dispuesto “a dejarme la piel para defender la igualdad de todos los españoles, piensen lo que piensen y vivan donde vivan”.