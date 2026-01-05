Presupuestos 2026: casi pleno en Andalucía, con Jaén y Cádiz pendientes

El cierre del año 2024 ha marcado un hito significativo para la gestión pública en Andalucía, con la práctica totalidad de las administraciones locales y provinciales logrando la aprobación de sus presupuestos para el ejercicio 2026. Este proceso, fundamental para la planificación y ejecución de servicios, ha culminado con éxito en la mayoría de las capitales de provincia y diputaciones andaluzas. No obstante, dos importantes entidades aún tienen pendiente este trámite crucial: el Ayuntamiento de Jaén, que se prepara para estrenar unas cuentas tras un prolongado periodo de prórrogas desde 2017, y la Diputación de Cádiz, cuya aprobación se espera para el próximo mes de enero de 2025. La celeridad en la tramitación presupuestaria es vital para garantizar la estabilidad financiera y la continuidad de los servicios públicos en la región.

La aprobación de los presupuestos antes del 31 de diciembre de 2024 es un indicador clave de la estabilidad política y la capacidad de gestión de los gobiernos locales y provinciales. Este calendario permite a las instituciones arrancar el nuevo año 2026 con una hoja de ruta financiera clara, evitando las incertidumbres y limitaciones que conllevan las prórrogas presupuestarias. La situación actual refleja un esfuerzo coordinado y, en muchos casos, acuerdos políticos que han facilitado este casi pleno. La excepción de Jaén capital, que lleva desde 2017 operando con presupuestos prorrogados, subraya la importancia de este proceso y la expectación generada por sus nuevas cuentas para el próximo ejercicio.

Este panorama presupuestario para 2026 se presenta con cifras ambiciosas y proyectos orientados a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos andaluces. Desde inversiones en infraestructuras y servicios esenciales hasta el impulso de políticas sociales y de empleo, las nuevas cuentas reflejan las prioridades de cada corporación. La diversidad de los montantes, que oscilan desde los 202,8 millones de euros del Ayuntamiento de Huelva hasta los más de 1.234 millones de euros del Ayuntamiento de Málaga, evidencia la magnitud y el impacto económico de estas decisiones en el tejido socioeconómico de la comunidad autónoma. La transparencia y el debate político han sido elementos constantes en este proceso de aprobación.

Almería: Un inicio de año con cuentas renovadas

El Ayuntamiento de Almería ha logrado aprobar sus cuentas para el próximo ejercicio el 15 de diciembre, con el respaldo exclusivo del equipo de gobierno del Partido Popular. Este presupuesto, que asciende a 297,7 millones de euros, representa un incremento del 7,2% respecto al año anterior, y se espera que entre en vigor con el inicio de 2026. Un aspecto destacado de estas nuevas cuentas es el impacto significativo en los contratos de servicios municipales, abarcando áreas tan cruciales como la recogida de basuras, la limpieza viaria y de zonas verdes, así como la atención al servicio de dependencia. Esta inyección económica busca modernizar y optimizar la prestación de estos servicios esenciales para la ciudadanía almeriense.

Por su parte, la Diputación Provincial de Almería también ha avanzado en su planificación financiera, aprobando inicialmente su presupuesto el 4 de diciembre. Con una cifra que alcanza los 319 millones de euros, estas cuentas fueron respaldadas únicamente por el equipo de gobierno del Partido Popular. La oposición, compuesta por el PSOE y Vox, criticó duramente este proyecto presupuestario, argumentando que había sido diseñado bajo la dirección del expresidente de la institución, lo que generó un debate político considerable en torno a su orientación y prioridades.

Cádiz: La capital avanza, la provincia espera

En la provincia de Cádiz, el Ayuntamiento de la capital ha cumplido con los plazos, aprobando en un pleno extraordinario el 22 de diciembre sus cuentas para afrontar el ejercicio 2026. Esta aprobación autoriza un gasto de 204,86 millones de euros, lo que permitirá a la ciudad gestionar sus recursos desde el primer día del nuevo año. Sin embargo, la Corporación Provincial de Cádiz ha optado por un calendario ligeramente diferente. Su presidenta, Almudena Martínez, anunció que la aprobación de los presupuestos provinciales está prevista para el mes de enero, lo que significa que la Diputación comenzará el año con una prórroga temporal hasta que sus nuevas cuentas reciban el visto bueno definitivo.

Córdoba: Consolidación presupuestaria en capital y provincia

La ciudad de Córdoba y su provincia demuestran una sólida planificación financiera al tener sus cuentas listas para su entrada en vigor con el inicio de 2026. El Ayuntamiento de la capital cordobesa aprobó su presupuesto el 26 de noviembre, alcanzando la cifra de 594,99 millones de euros. Este movimiento asegura la operatividad y la inversión municipal sin interrupciones.

En cuanto a la Diputación Provincial, el borrador de sus presupuestos para 2026 fue presentado el 17 de diciembre. Este proyecto contempla un notable incremento de 50 millones de euros respecto al año anterior, lo que representa un aumento del 14,92%, elevando el total a 385,4 millones de euros. Si se suman las empresas y organismos provinciales dependientes, el presupuesto global asciende a 522,9 millones de euros, marcando un incremento del 21,31% en comparación con este 2025. Esta expansión presupuestaria refleja una clara apuesta por el desarrollo y la mejora de los servicios en toda la provincia.

Granada: Cuentas en vigor con supervisión de Hacienda

El Ayuntamiento de Granada ha visto aprobado inicialmente su presupuesto en un pleno extraordinario a finales de diciembre. Estas cuentas entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, pero no sin antes pasar por un informe preceptivo del Ministerio de Hacienda. Esta supervisión es un requisito derivado del plan de ajuste que regula la economía municipal granadina. El presupuesto consolidado de la ciudad para 2026, que incluye a todos los organismos y empresas dependientes del Ayuntamiento, supera los 358,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,6% en comparación con el ejercicio anterior, evidenciando una recuperación y crecimiento en la gestión económica local.

La Diputación de Granada, por su parte, también ha cumplido con los plazos. Su presidente, Francis Rodríguez (PP), presentó el presupuesto el 18 de noviembre y este fue aprobado para entrar en vigor el 1 de enero. Las cuentas provinciales experimentarán un crecimiento de 42,5 millones de euros respecto a 2025, alcanzando un total de 418,5 millones de euros. Las prioridades de este presupuesto provincial se centran en políticas sociales, la inversión en los municipios y la generación de empleo, buscando un impacto directo y positivo en la vida de los granadinos.

Huelva: Inversión social y crecimiento en la provincia

Tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Huelva han aprobado sus respectivos presupuestos para el ejercicio 2026, garantizando así la continuidad de la gestión pública en la provincia. La Diputación onubense presenta unas cuentas que ascienden a 246 millones de euros. Si se incluyen la Agencia Provincial Tributaria y la Agencia Destino Huelva, el presupuesto consolidado alcanza los 264 millones de euros. Este montante representa un aumento significativo del 12,8% respecto a 2025, impulsado por aportaciones del Gobierno central y la Junta de Andalucía, la implementación de la nueva tasa de residuos y los rendimientos financieros de la institución, lo que augura un periodo de mayor capacidad de inversión.

El Ayuntamiento de Huelva aprobó su presupuesto en noviembre, con una dotación de 202,8 millones de euros. Este plan financiero viene acompañado de un ambicioso plan de inversiones de siete millones de euros, específicamente destinado a la mejora de los barrios de la ciudad. Los sectores que experimentan un mayor crecimiento y reciben una dotación económica más elevada son los Servicios Sociales y las Infraestructuras, reflejando un compromiso con el bienestar ciudadano y el desarrollo urbano. La aprobación de estas cuentas contó con 13 votos a favor del equipo de Gobierno, mientras que PSOE, Vox y Con Andalucía votaron en contra. El Pleno incorporó enmiendas de Con Andalucía y Vox, que propusieron aumentar 122.000 euros en Cultura, 20.000 en el Plan Local Infantil y 10.000 en actividades juveniles. Vox, por su parte, impulsó incrementos en diversos programas, como 100.000 euros para la renovación del Parque Móvil, 500.000 para asfaltado, 40.000 para el Parque Alonso Sánchez, 10.000 a la oficina antiokupas, 200.000 para aires acondicionados en instalaciones deportivas, 325.000 para aparcamientos en Zafra, 60.000 para equipamiento policial y la presupuestación de la piscina pública, demostrando la influencia de la oposición en la configuración final de las cuentas.

Jaén: El fin de una larga prórroga y nuevas inversiones

La capital jienense se prepara para un cambio histórico en su gestión financiera. El Consistorio de Jaén, tras ocho largos años de prórrogas presupuestarias, aprobó inicialmente su presupuesto el 25 de noviembre. Este proyecto consolidado asciende a 202 millones de euros y contempla una inversión de 23 millones de euros para nuevos equipamientos y la mejora sustancial de los servicios públicos. El gobierno local, formado por PSOE y Jaén Merece Más, está a la espera de un informe del Ministerio de Hacienda antes de someterlo a su aprobación definitiva por el Pleno, un paso que se prevé para este mes de enero. Esta aprobación marcará un antes y un después para la ciudad, permitiendo una planificación a largo plazo y la ejecución de proyectos largamente esperados.

En contraste, el Pleno de la Diputación de Jaén ratificó sus cuentas para 2026 en noviembre. Este presupuesto asciende a 397,5 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 25 millones respecto a 2025. La aprobación contó con el voto favorable del PSOE y el rechazo del Partido Popular. Las cuentas provinciales destinan 82 millones de euros a inversiones en infraestructuras, carreteras y la construcción de dos nuevos parques de bomberos. Además, se prevén fondos europeos para pequeños municipios y el mantenimiento de una plataforma digital municipal. Las políticas sociales suman 121 millones de euros, aumentando la ayuda a domicilio y promoviendo programas innovadores para jóvenes en municipios de la Sierra de Segura. También se incluyen medidas para fomentar el empleo y la industria, con ayudas de tres millones de euros a empresas que generen puestos de trabajo y apoyo a proyectos tecnológicos e industriales, demostrando un enfoque integral en el desarrollo provincial.

Málaga: Un presupuesto récord para la capital y la provincia

En Málaga, el Ayuntamiento ha dado un paso crucial para su planificación financiera. El Pleno extraordinario municipal dio luz verde de forma inicial el 15 de diciembre al presupuesto para 2026. Con los votos a favor del equipo de gobierno del Partido Popular y el voto en contra de los grupos de la oposición (PSOE, Vox y Con Málaga), las cuentas ascienden a una cifra récord de 1.234.326.277,35 euros. Tras esta aprobación inicial, el presupuesto será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se abrirá un periodo de alegaciones de 15 días hábiles, un trámite habitual antes de su aprobación definitiva.

La Diputación de Málaga también ha finalizado su proceso presupuestario. El Pleno provincial aprobó el 17 de diciembre de manera definitiva su presupuesto global para el año que viene, que incluye tanto a la propia institución como a sus entes y consorcios. Este montante asciende a 516,21 millones de euros, lo que representa un incremento del 12,3% en comparación con el presupuesto de este 2025. Tras resolverse las alegaciones presentadas, las cuentas salieron adelante con los votos favorables del grupo del PP y el voto en contra del resto de grupos políticos de la institución, consolidando una gestión económica robusta para la provincia.

Sevilla: Acuerdos políticos para la estabilidad presupuestaria

En la capital andaluza, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó el 23 de diciembre los presupuestos municipales para 2026. Esta aprobación fue posible gracias a un acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox, que incluyó importantes puntos como el refuerzo del control del empadronamiento y la flexibilización de la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja, además de la incorporación de 16 enmiendas propuestas por el partido de Vox. Las cuentas, que contemplan una inversión de 1.096 millones de euros, un 2,5% más que el año anterior, recibieron el apoyo de PP y Vox, mientras que PSOE y Con Podemos-IU votaron en contra, reflejando el juego de alianzas políticas en la corporación hispalense.

La Diputación de Sevilla, por su parte, dio por bueno a finales de noviembre, de manera inicial, el presupuesto para 2026. Este asciende a 656,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,5% respecto al año anterior. La aprobación contó con el apoyo del PSOE y Con Andalucía, mientras que PP y Vox mostraron su rechazo. El presupuesto provincial incorpora un incremento de 45,8 millones de euros destinado a nuevos desarrollos urbanos como Cortijo de Cuarto, infraestructuras hidráulicas, carreteras y el Consorcio Provincial de Bomberos. Además, se prevén inversiones en patrimonio, vivienda pública y la cofinanciación de proyectos con fondos europeos, lo que subraya un fuerte compromiso con el desarrollo territorial y la mejora de los servicios en toda la provincia.