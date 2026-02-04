El "riesgo extremo" de Andalucía ha obligado al desalojo a 3.500 andaluces

El mensaje del Gobierno andaluz es claro: "Toda Andalucía está en riesgo extremo, excepto Almería" y como consecuencia de ello hay 3.500 personas desalojadas de su casa, en una cifra que es posible que vaya subiendo a lo largo de la jornada. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha comparecido ante los medios en el Palacio de San Telmo para actualizar los datos de la emergencia y detallar que hay incidencias graves en todas las provincias, si bien todas se centran en daños materiales, aunque hay un herido por politraumatismo en Ubrique tras el derrumbe de una casa.

El Comité Asesor del Plan de Emergencias se volverá a reunir a las 18.00 horas para tomar decisiones sobre la vuelta a la actividad presencial en los colegios, una vez que tengan más detalles de la previsión para este jueves. No obstante, se prevé que las restricciones sean por comarcas y zonas localizadas y no para todas las provincias, si bien está pendiente de las previsiones.

Lo que más preocupa ahora son los cauces de los ríos que ya están cargados de agua y siguen recogiendo de las lluvias y las riadas que se están produciendo. Eso supone que hay 18 ríos en nivel rojo, además de diez embalses en la misma situación, alerta máxima, y a los que se suman otros 31 ríos en niven naranja. "La anticipación de ayer está posibilitando que no estemos teniendo más incidencias graves y sin consecuencias a la vida de las personas, aunque sí daños materiales muy elevados porque se están cumpliendo las previsiones que se nos anunciaban", ha explicado el consejero.

"Estamos asistiendo a un fenómeno novedoso con la unión de un río atmosférico que ha recorrido 7.000 kilómetros desde el Caribe con la Borrasca Leonardo y ayer todo el territorio andaluz, excepto Almería, estaba en en riesgo elevado". Esta situación supone que los riesgos no se puedan medir en los niveles habituales amarillo, naranja o rojo, "sino que la saturación de los suelos íbamos a tener situaciones de peligro" que se concretan en derrumbas, carreteras, caídas de árboles, de techos, incidencias de todo tipo repartidas por todas las provincias. En total se han producido 6.212 incidentes, de las que 651 corresponden sólo a la jornada de este miércoles. La mayoría se han producido en Cádiz donde se localizan 189.

Grazalema

En Grazalema hay 400 desalojados y allí la situación es "muy preocupante" porque la red de saneamiento está provocando que el agua esté saliendo por dentro de las casas. Se ha ubicado un Puesto de Mando Avanzado en la zona, hay vehículos de acción logística de los servicios sanitarios y las carreteras están cortadas, tanto la que une Grazalema con el Bosque como la conexión con Ubrique, donde se ha caído una casa y hay un herido con politraumatismo. Benamaoma está aislada. Además, la Aemet preve que caigan más de 350 litros en 24 horas.

Más desalojos

En Huelva ha habido desalojos como consecuencias de la crecida del Río Calañas y los desembalses en el Alqueva de Portugal, en la ribera del Guadana. También se ha desalojado a varias familias en Punta Umbría y en un barrio de la capital; así como en zonas inundables de la Sierra Sur de Sevilla, en Torre del Águila, el Palma de Troya y Lora del Río, además de algunas zonas de Carmona y de Pruna. Un dato relevante en este sentido es que los embalses de Sevilla están al límite y están al 97%.

En Málaga se han desalojado dos urbanizaciones en Jimena por el Río Guadiaro y también a dos urbanizaciones junto al Río Cubillas. Y hay 170 personas aisladas en Cúllar, en el Norte de la provincia de Granada. Además de otros desalojos en Pinos Genil por el Río Cabra, Huétor-Tajar y Loja.

En el Campo de Gibraltar hay desalojos importantes en Guadarranque, y Jimena está aislado, la situación en la zona es preocupante por el Rio Guadiaro y el Charco Redondo. En Jerez se amplían los desalojos en algunas zonas por la crecida Guadalete y se mantiene desalojados a vecinos, 600 en los Puentes en Jaén.

Dispositivo

En la zona están trabajando 1.200 personas de la Agencia de Emergencias de Andalucía a los que se suman los 270 efectivos de la UME, equipos que están centrados en reparar lo posible y afrontar todo tipo de actuaciones, taludes, limpieza carreteras. Hay que tener en cuenta que hay 46 cortadas y va a creciendo el nivel de incidencia en ese sentido, sobre todo en las provincias de Málaga, Cadiz, Córdoba, Granada, Jaén y Almería Rambla Chirivel.

"Agradezco a todas las administraciones el esfuerzo y tarea común, Policía Nacional, Guardia Civil, bomberos de todas las provincias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que creo que componen un dispositivo muy amplio y que tiene que hacer frente a todo tipo".

Peligro para este jueves

El consejero de Emergencias ha llamado la atención sobre el peligro para los próximos días. Sanz ha explicado que se prevé una mejoría del tiempo para mañana, "pero el hecho de que cesen las lluvias o haya menos no quiere decir que baje el peligro, incluso lo contrario. Pido que no haya la más mínima confianza, el mayor peligro es siempre después de que llueva por las escorrentías, las incidencia en los ríos, los cauces, los arroyos, los ríos está prohibido cruzados", ha dicho. "Hay una situación de exttremo peligro en todos y cada uno de ellos".

En este sentido, ha recordado que "está prohibido" cruzar los cauces de los ríos o de los arroyos aunque parezca que bajan con poca agua porque en cualquier momento puede producirse una venida de agua que puede tener consecuencias muy grave. Para este jueves se prevén avisos amarillos y naranja, el sábado volverá a llover y también el lunes. Pero está previsto que se baje la intensidad de estas jornadas, según informa Aemet, aunque llaman a la cautela.