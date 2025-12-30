La prórroga de la jubilación activa permitirá que unos 150.000 andaluces no pierdan a su médico de cabecera

Alrededor de un centenar de médicos de Atención Primaria andaluces que tenían prevista su jubilación en 2026 podrán acogerse finalmente a la prórroga de la jubilación activa aprobada por el Gobierno central a última hora. Según calculan desde el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, del Sindicato Médico Andaluz (SMA), esta medida permitirá que unos 150.000 andaluces, teniendo en cuenta una media de 1.500 cartillas por facultativo, mantengan a su médico de familia o pediatra y eviten un nuevo golpe a la ya tensionada atención primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La jubilación activa mejorada, puesta en marcha en 2022, permite a los médicos compatibilizar su trabajo con el cobro del 75% de la pensión, en lugar del 50% habitual. Su vigencia finalizaba el 28 de diciembre de 2025, lo que había generado una gran incertidumbre entre los profesionales que se acogían a ella. Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado su prórroga por un año, evitando que estos facultativos tuvieran que abandonar sus consultas de forma inmediata.

El coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, Vicente Matas, valora positivamente que la medida se haya prorrogado, pero advierten de que el plazo es claramente insuficiente. "Un solo año no resuelve el problema. Atención Primaria necesita ampliaciones de tres, cuatro o cinco años para que los nuevos MIR se incorporen y las jubilaciones empiecen a disminuir", señalan fuentes del sindicato, que recuerdan que actualmente "las jubilaciones son muchas y continuas".

El SMA destaca, no obstante, que el nuevo decreto aclara un aspecto clave. Los médicos que estén acogidos a la jubilación activa mejorada a 31 de diciembre de 2026 podrán continuar en activo mientras se mantenga la prórroga, algo que no quedaba claro en la normativa anterior y que generaba el riesgo de que todos los profesionales en esa situación fueran obligados a cesar de golpe.

El problema de fondo sigue siendo el envejecimiento extremo de las plantillas sanitarias andaluzas. Más de 20.000 trabajadores del SAS se jubilarán en los próximos cinco años, una cifra muy superior a la capacidad de creación de nuevas plazas, especialmente de médicos. Además, uno de cada tres profesionales sanitarios ya ha cumplido los 55 años, lo que agrava el déficit estructural del sistema.

Con estos datos sobre la mesa, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, reclamó el pasado noviembre al Ministerio de Sanidad que se prorrogara esta posibilidad y que se permitiera a los médicos de familia y pediatras seguir trabajando hasta los 72 años, una reivindicación que el sindicato considera "clave" para sostener la asistencia en los próximos años.

Los médicos también reclaman que la jubilación activa se amplíe a otras especialidades hospitalarias, especialmente en hospitales comarcales y zonas alejadas, donde la falta de profesionales es aún más acusada. "Esta prórroga es un alivio momentáneo, pero no la solución. Si no se amplía en el tiempo y a más especialidades, el impacto sobre la sanidad andaluza seguirá siendo muy negativo", concluyen desde el SMA.