La provincia de Granada, hacia un crecimiento que se escribe en verde

Granada/Regeneración, peatonalización, espacios verdes, arbolado, calidad del aire, calidad de vida, energías limpias, iluminación led, sostenibilidad, movilidad, gestión del agua, vivienda... Crecimiento sostenible, en definitiva. Todos estos términos se han escuchado este jueves en el desayuno de redacción organizado por Grupo Joly en el hotel Abades Nevada Palace, y que ha reunido a seis alcaldes de la provincia: Marifrán Carazo (Granada), Loli Cañavate (Armilla), Estéfano Polo (Ogíjares), Meri Sádaba (Las Gabias), Mario del Paso (Huétor Vega), y Juan José Ruiz Joya (Almuñécar). Todos ellos han mostrado los planes de sus municipios en Eficiencia y sostenibilidad en la gestión de los servicios urbanos, en un debate moderado por la directora de Granada Hoy, Lola Quero.

“Menos hormigón y más verde”, es uno de los titulares que deja una charla en que también se ha hablado mucho de urbanismo y de planes municipales de expansión que están a punto de desbloquearse como el de Ogíjares, pero siempre desde un punto de vista del “crecimiento sostenible”. “En 2010 no había inteligencia artificial, no había planes de movilidad sostenible, había que tener unas determinadas calificaciones para las declaraciones ambientales. Gracias a Dios lo hemos regulado y desde Europa se nos han dado unas pautas”, resumió Estéfano Polo.

Granada, la ZBE

“Mejorar la vida de la ciudad, dar más espacio al peatón, que sea más accesible, que la ciudad favorezca el paseo”, son algunos de los ejes de los cerca de 60 proyectos para eficiencia y sostenibilidad expuestos por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, unidos a las mejoras en transportes con plataformas únicas”, así como la eficacia en la “iluminación led” y “nuevo arbolado”. Cuatro actuaciones ya están en marcha en Granada por una inversión de 38 millones de euros, a los que se suman 15 más pendientes de ejecutar del Plan Alhambra, destinados a modernizar los entornos urbanos del Albaicín y el Realejo con, entre otras actuaciones, la renovación de la infraestructura eléctrica o la eliminación del cableado.

En esa filosofía de “hormigón verde” casa el gran proyecto urbanístico sobre el que gira el futuro de la capital, la integración del tren en un consenso a tres bandas entre administraciones, y que para Carazo “encaja en la filosofía de ciudades amables, verdes, con menos contaminación, y que mejora la vida de los ciudadanos”. Un entendimiento que es fundamental para la movilidad, como mantiene el Ayuntamiento con la Junta con el Consorcio de Transportes, que engloba a 32 municipios del Área Metropolitana, con el que se estudian líneas más eficaces de autobús.

Carazo también introdujo el uso de la IA para la gestión municipal, por ejemplo del ciclo del agua, o su utilización para determinar la Zona de Bajas Emisiones: “Es una obligación para mejorar la salud de los granadinos. Granada es la tercer ciudad más contaminada y hay que afrontar el reto con valentía”. Con esta ZBE, “arranca un camino con el que iremos vertebrando, modulando y tomando decisiones, con más zonas verdes con árboles que sean sumidero de CO2 y absorban ruido”.

Armilla, la calidad del aire

Una Zona de Bajas Emisiones a la que se refirió también la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, reclamando “una estrategia conjunta” y “rigor” a la hora de implantar una solución como esta “para mejorar la calidad del aire”. “Compartimos calles con Granada”, dijo. Y es que la dirigente socialista cree que “cualquier actuación debe ir en aumentar la calidad de vida y de la sostenibilidad”. En ese ejemplo de colaboración entre administraciones supramunicipales, resalta el consenso actual con el funcionamiento del Metro, donde se construye por parte de la Junta la ampliación del sector sur, y del que “ahora son todo parabienes”. También el entendimiento con el Gobierno para el soterramiento del nudo de la GR-30 con Fernando de los Ríos, y la solución provisional de semáforos que usan la IA.

Entre sus manos está unir “la Nueva Armilla”, que es dotar al municipio de “equipamientos que integren” la ciudad antigua con la nueva con remodelaciones de calles, y la que pueda surgir de un futuro cuando se desbloquee un plan municipal en suspenso. Armilla invertirá 17 millones de euros en esta legislatura en proyectos “sin perder de vista la regeneración de espacios públicos, la ampliación y mejora de los que hay, y actividades culturales y deportivas”.

Ogíjares, el nuevo Plan

Limitando con Armilla está Ogíjares. Su alcalde, Estéfano Polo, se centró en las “impresionantes perspectivas” de crecimiento de la localidad, tanto en espacio para urbanizar con dos millones de metros cuadrados “antes del verano”, como en población, donde aspiran a alcanzar los 28.000 habitantes. Un reto que se complica si lo que se pretende es que Ogíjares “no pierda la solera de municipio, donde la vida es más tranquila”, y para de lo que requieren de un “desarrollo sostenible”. Antes de que se dé el visto bueno al nuevo PGOU de la localidad, el gobierno del PP ya ha implantado medidas como el cambio de toda la iluminación a led, o la dotación de placas solares a los edificios municipales, una “energía verde que se ha visto reflejada en un ahorro en la factura municipal, y que permitirá invertir ese dinero en otros proyectos de Ogíjares”.

“Pero no se nos puede ir la cabeza”, reflexionó Polo acerca del crecimiento que supondrá su nuevo plan, el cual “hay que llevarlo con una movilidad que no impida desplazarse, creando espacios biosaludables y teniendo en cuenta que somos un anexo a la ciudad de Granada”. Por último, acerca de la calidad del aire, admitió el “problema medioambiental” que sufre el Área Metropolitana pero demanda que haya “otras esferas” que miren hacia este asunto. Granada capital prohibirá desde abril con la ZBE la entrada a vehículos con más de 22 años de antigüedad, por lo que Polo pidió “subvenciones” para que se pueda renovar el parque automovilístico para quienes no puedan comprar ahora un coche nuevo.

Las Gabias, el reto del Metro

Otro municipio que también ha crecido y que además aspira a seguir creciendo es Las Gabias, que ha agarrado la bandera de la salud y aspira a ser Villa Europea del Deporte. Pero más que eso, es consciente de que la “sociedad nos demanda que debemos usar otras energías y cuidar el medio ambiente”, expresa su alcaldesa Meri Sádaba. Así que la ciudad, que aspira a los 24.000 habitantes e invertirá más de 15 millones en proyectos en este mandato “debe ir acompasada de servicios”. Así, prevé aprobar un plan de movilidad próximamente, “con zonas peatonales que favorecen la conectividad” de los seis núcleos de población gabirros, la construcción de nuevas plazas de aparcamiento, y afrontar el reto de la llegada del Metro, ya “a mitad de su ejecución”.

Una “ciudad verde y sostenible, no solo con zonas de regeneración y recreo, sino también en implantación de servicios”, expresó Sádaba, quien comentó que las obras municipales “está usando material sostenible”. Por último, también destacó el reto de la construcción de nuevo viales que sean compatibles con el medio ambiente, como el “corredor verde” junto a la futura VAU-5, que eliminará el “atasco constante” en el pueblo para unir las dos Circunvalaciones de Granada, un “proyecto potente” gracias a la “pantalla verde prevista”, la “senda peatonal y el carril bici”.

Huétor Vega, sin espacio

Poco espacio para expandirse tiene Huétor Vega, que tiene suelo agotado y que prácticamente linda calle con calle con la capital. Mario del Paso, su alcalde, lo visualiza con que “no tenemos terreno ni para aparcamiento disuasorio” que mejore la movilidad con los pueblos cercanos como Monachil y Cájar, y el acceso a los múltiples restaurantes de la localidad. Aun así, se buscan la vida para obtener ese espacio mientras se aprueba un nuevo plan con el que dispongan de terreno para avanzar. Destaca asimismo Del Paso la necesidad de desdoblar la carretera de acceso y los “buenos resultados” que están dando pequeñas medidas como el montaje de placas fotovoltaicas, la implantación del contenedor marrón para residuos orgánicos, la plantación de árboles en “cualquier plaza aunque sea pequeña”, o la entrega de composteras a los vecinos. El siguiente reto es el de cambiar las luminarias del pueblo, licitación que saldrá en unos meses, y el corredor verde del río Monachil, de 22 kilómetros.

Almuñécar y el agua

Fuera ya del Área Metropolitana, en la Costa, Almuñécar cuenta con sus particularidades. Una población que pasa de 30.000 habitantes durante el año a 140.000 en verano, con la exigencia de servicios que conlleva. “Los políticos tenemos que pensar a dónde queremos llevar nuestras ciudades”, sentencia su alcalde, Juan José Ruiz Joya, del Partido Popular, que afirma tener tres ejes en los proyectos pendientes: “mejorar la calidad de vida, con espacios más amplios y verdes, cuidar a los mayores y la juventud para que no se vayan, y mejorar las arterias principales de la ciudad”.

Aun así, el gran reto para la gestión de los servicios urbanos de Almuñécar está en el agua. En todos los sentidos. En la mejora del abastecimiento, espera que pronto se licite la nueva tubería que lleve agua potable en superficie entre Almuñécar y La Herradura, ya que en la actualidad lo hace por una canalización subterránea que tiene 42 años. “Si se rompe, nos quedamos sin agua”, lamenta. Y siempre que se habla de canalizaciones, a la mente se viene Rules, fundamentales para generar “3.000 puestos de trabajo” en el campo, del que viven miles de familias sexitanas. Mientras tanto, se espera que funcionen las depuradoras de ambos núcleos ayuden a paliar la situación y mejoren el ciclo de agua en Almuñécar. Sin olvidar la espera de la aprobación de un plan general que contempla la construcción del Parque de Aguas, que eliminará una “campa de camiones”, y donde se hará la futura estación de autobuses: “Así eliminaremos la huella de CO2”.