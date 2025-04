Puente ataca a la consejera andaluza de Fomento: "Quizá sabe lo mismo que la de Valencia sobre emergencias"

Sigue la polémica entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. El contexto de la enésima pelea es el siguiente: el Ejecutivo central anunció la semana pasada la retirada de la financiación del transporte gratuito para los menores de 15 años en Andalucía, dando curso de un modo estricto a la normativa. La razón, el argumento aludido, es que la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía había omitido que el Ejecutivo fue la administración responsable de la financiación de esa gratuidad del transporte público. El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha declarado por tal motivo este martes en el Senado que "a lo mejor es que la consejera andaluza sabe de transporte lo mismo que la de Valencia sobre emergencias. Y claro, pasa lo que pasa..."

El ministro se refiere a las declaraciones de la ex consejera responsable de Emergencias imputada por la riada en Valencia, Salomé Pradas, quien manifestó semanas atrás que "no tenía conocimientos" en la gestión de una crisis de la magnitud que se produjo en la DANA.

De vuelta al conflicto entre el Gobierno y la Junta, la financiación del transporte público para los menores andaluces se ha convertido en una bola de nieve de combate entre las dos administraciones que no deja de aumentar. El presidente andaluz, Juanma Moreno, comunicó ayer su disposición a asumir la financiación de la que no se haga cargo el Ejecutivo, y el ministro, a su vez, le ha reprochado este martes que no sólo no rectifique sino que "amenace".

Antes de entrar en la sala de plenos del Senado, Puente se ha vuelto a dirigir al presidente de la Junta: "La pregunta que me haría es si el señor Moreno Bonilla no tiene medidas que venderle a los ciudadanos en Andalucía que necesita apropiarse de las del Gobierno de España, incumpliendo la ley y además exponiéndose a perder unas ayudas".

El incumplimiento del artículo 14 del decreto ley

Ya en el Pleno del Senado, Puente ha reincidido en la cuestión después de ser preguntado por un senador del PP: "Son tan irresponsables --ha dicho, refiriéndose al Gobierno andaluz-- que con tal de atribuirse una medida que no es suya es capaz de dejar a los niños sin los recursos para el transporte público". Puente ha continuado afeando que la Junta haya incumplido la norma: "El tenor literal del artículo 14 es muy claro y el tenor literal que prevé las sanciones por el incumplimiento del artículo 14 es muy claro también. A lo mejor es que la consejera --aludiendo a la consejera de Fomento de la Junta-- sabe de transporte lo mismo que la de Valencia sobre emergencias. Y claro, pasa lo que pasa".

El ministro de Transporte se ha referido al Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, y cuyo artículo 14, el citado por Puente, dicta lo siguiente: "Las comunidades autónomas o entidades locales que sean beneficiarias de estas ayudas --dice la norma sobre las disposiciones relativas al transporte colectivo urbano e interurbano de competencia autonómica o local-- deberán hacer llegar al usuario de los servicios de transporte información de que los descuentos implantados tienen financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, bien a través de la información ofrecida online, en los puntos de venta de los títulos de transporte o por los medios que se consideren más adecuados y proporcionados en función de la naturaleza de los servicios, los canales de venta y las características del beneficiario de las ayudas".

El incumplimiento de tal disposición, tal como recoge el artículo 16, que es a lo que ha procedido el Gobierno central, "dará lugar al reintegro", es decir, a la devolución de los fondos aportados.