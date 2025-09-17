Retrasos en los trenes AVE entre Madrid y Andalucía por una avería en Atocha ya resuelta

Los trenes de Alta Velocidad que conectan Madrid con Andalucía han registrado este miércoles retrasos desde primera hora de la mañana debido a una avería en uno de los desvíos de la estación de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Sobre las 07:50 horas, 20 minutos después de que la incidencia fuera comunicada, Adif confirmó que la avería había quedado solucionada y que la circulación recupera gradualmente la normalidad, aunque algunos trenes de primera hora aún pudieron experimentar demoras.

Este episodio se produce un día después de que el tráfico ferroviario sufriera alteraciones en la provincia de Córdoba. El martes, un robo de cables en las vías entre Córdoba y Guadajoz (pedanía de Carmona, Sevilla) provocó una avería en los sistemas de comunicación que afectó tanto a trenes de larga como de media distancia.

La incidencia generó retrasos de hasta dos horas en trenes que debían partir desde la estación de Córdoba, especialmente en los servicios con destino a Sevilla y en otros trayectos de la misma línea. Una vez repuesto el material sustraído, los sistemas quedaron normalizados y la circulación se restableció de manera progresiva.