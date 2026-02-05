El Rey envía "un gran abrazo de cariño y apoyo" a los afectados por el temporal: "No quedarán desamparados"

El rey Felipe VI ha reconocido su preocupación por la situación que se está viviendo en varias zonas de España, en particular en Andalucía, y ha querido enviar en su nombre y el de la reina Letizia "un gran abrazo de cariño y apoyo" a quienes se están viendo afectados por el temporal, prometiéndoles que "no quedarán desamparados".

El monarca ha comenzado su intervención en un acto con motivo del 50 aniversario del Club Siglo XXI, en Madrid, refiriéndose a las "difíciles y duras circunstancias" ocasionadas por la borrasca Leonardo, especialmente en Andalucía, pero con previsión de riesgos crecientes en Extremadura y también, aunque no con tanta gravedad, en Castilla y León y Galicia.

Tras reconocer su "preocupación" y la de la Reina por la situación, ha asegurado que ambos están "perfectamente informados" por el Gobierno y a través de los medios de comunicación y en contacto permanente con los presidentes de las comunidades autónomas afectadas.

"Enviamos un gran abrazo de cariño y apoyo a todos los afectados, especialmente a los que han tenido que ser evacuados de sus casas, negocios, colegios, lugares de trabajo", ha añadido el Rey, que ha asegurado que "no quedarán desamparados, nuestro país es fuerte y nuestra sociedad es solidaria y su unidad ante las adversidades es la mejor muestra".

Además de expresar "la cercanía y afecto" de ambos a quienes "viven con angustia e incertidumbre estas horas y estos días", ha aprovechado para transmitir su "confianza, reconocimiento y gratitud a todos los profesionales que están atendiendo las emergencias en tantos lugares y anticipándose a los posibles riesgos para los próximos días". "La mejor colaboración ciudadana hoy es la prudencia, el seguimiento de las recomendaciones de las autoridades y los servicios de emergencia y cuidar a los más cercanos", ha sostenido Felipe VI.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, presente en el acto, ha explicado a los periodistas que el Ministerio de Defensa va a ofrecer el acuartelamiento de la Legión en Ronda (Málaga) y la base aérea de Morón (Sevilla) por si no pudiera instalarse a los evacuados en polideportivos y otras instalaciones de la zona.