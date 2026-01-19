Los Reyes visitan este martes la zona del accidente de trenes en Adamuz: "La prioridad ahora es ayudar"
Felipz VI y Letizia suspenden la agenda posterior al funeral en Atenas de la princesa Irene de Grecia
El presidente de Renfe advierte de que la razón del accidente puede tardar días en conocerse
Los Reyes viajarán mañana martes a Adamuz (Córdoba) a la zona del accidente en el que al menos 39 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.
Según han informado fuentes de la Casa Real, Felipe VI y Letizia que se encuentran en Atenas este lunes para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, han suspendido el acto previsto para mañana en Toledo donde iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes. Anoche, ya mostraron su grave preocupación por el siniestro y trasladaron su pésame a los familiares de las víctimas.
Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía regresarán a Madrid inmediatamente después del funeral y el entierro de la princesa Irene de Grecia en Atenas y no asistirán a la recepción prevista para después del acto, a la que se quedará la reina Sofía con sus hijas, las infantas Elena y Cristina.
"Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos", aseguró la Casa Real en un mensaje en X tras conocer el siniestro.
Desde el primer momento, el rey ha estado en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución del accidente.
"En cuanto terminemos lo antes posible vamos a regresar por supuesto y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos", ha asegurado el jefe del Estado.
El Rey también ha querido agradecer a los vecinos de la localidad de Adamuz la ayuda y que hayan asistido en lo posible sobre la marcha a los accidentados.
Por su parte, la Reina ha indicado que los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas y que "la prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente".
