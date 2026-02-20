El intento de salir del PSOE de un tal Rafael Pineda

Es una persona más que conocida en el antes todopoderoso PSOE de Sevilla y ahora, cuando acaba de salir del calabozo en libertad con cargos por un presunto pelotazo urbanístico con una parcela de propiedad municipal, sorprende que quienes han sido sus íntimos amigos no renieguen abiertamente de él como suele suceder en estos casos. Sus enemigos en el PSOE siguen siendo los mismos que eran cuando llegó al partido siendo un chaval. Y sí. Formaba parte del núcleo duro de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ahora vicepresidente del Congreso, con quien mantiene estrechos lazos de amistad, pero ha ido por otros derroteros que la mayoría de ellos.

¿Por qué? Ahí está quizás la cuestión. Del grupo de Celis en los primeros tiempos en Juventudes Socialistas y en el Ayuntamiento de Sevilla en los mandatos de Monteseirín, es uno de los pocos que seguía trabajando en el PSOE a pesar de las vacas flacas.

Y eso que intentó otra aventura profesional. David Hijón, uno de los líderes de este grupo junto al propio Celis, creó en el año 2011 tras la debacle municipal del PSOE, una empresa de consultoría política y de comunicación, Dialoga Consultores, que ha logrado reconocimiento profesional y contratos con diversas administraciones y partidos, incluyendo al PP y a la Junta de Juanma Moreno.

Rafael Pineda trabajó oficialmente con ellos entre los años 2012 y 2018 cuando Gómez de Celis es designado delegado del Gobierno en Andalucía y lo nombra jefe de Gabinete. Un cargo en el que, curiosamente, sigue hasta el año 2025 cuando, entonces sin mediar explicación pública, sale del despacho de la Plaza de España.

Tuvo un paréntesis en su cargo en la Delegación del Gobierno. Entre febrero de 2020 y marzo de 2021 cuando Pedro Sánchez nombra a la granadina Sandra García como delegada del Gobierno en Andalucía. Susanista convencida, no cuenta con Pineda, de una familia política absolutamente contraria a la suya.

Pero con el nombramiento de Pedro Fernández vuelve al puesto que le había dado Gómez de Celis. Las investigacione judiciales también por un supuesto caso de blanqueo y negocios con un narcotraficante, además de la operación urbanística, son la causa, ahora ya sí conocida, de su marcha del cargo público.

Pero durante esos años, Rafael Pineda no permaneció sólo a las órdenes de Pedro Fernández sino que trató de hacer carrera también en el mundo de la consultoría política. Tanto es así que mantuvo reuniones y conversaciones con Juan Franco, alcalde de La Línea, a quien se ofreció a ayudarle a montar la estructura de su nuevo partido, Unidos100x100 para presentarse a las próximas elecciones autonómicas.

Fuentes de esa formación confirman a este diario que las conversaciones se produjeron cuando todavía estaba en la Plaza de España. Ahora respiran aliviados por no haber contado con sus servicios.