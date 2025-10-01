Salud crea un circuito preferente para mujeres con retrasos en diagnósticos de cáncer de mama

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha anunciado la creación de un "circuito preferente" para atender a mujeres incluidas en el programa de detección precoz del cáncer de mama que hayan sufrido demoras tras la identificación de posibles lesiones malignas. La medida, comunicada por la consejera Rocío Hernández en una entrevista en la Cadena SER, busca ofrecer una respuesta inmediata a los casos detectados y reforzar la confianza en el sistema.

"Queremos tranquilidad, pero también soluciones", ha dicho la consejera tras la denuncia de demoras que ha llevado al Defensor del Paciente a solicitar la intervención de la Fiscalía."Pedimos a las mujeres afectadas que nos notifiquen su situación para ser atendidas lo antes posible", ha enfatizado, antes de adelantar que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "va a revisar todo el proceso de cribado" para automatizar la gestión de lesiones sospechosas y evitar retrasos en el diagnóstico.

La consejera ha insistido en transmitir un mensaje de "tranquilidad" y ha destacado que el programa andaluz de cribado, que cada año convoca a más de un millón de mujeres, ha permitido diagnosticar 1.800 cánceres de mama entre enero y agosto de este año. "De otra forma, posiblemente no se habrían diagnosticado", ha afirmado.

No obstante, Hernández ha pedido disculpas por la "incertidumbre y angustia" generada, y ha expresado su deseo de que la asociación AMAMA, que alertó sobre los retrasos, "se hubiera puesto en contacto antes con la Consejería". Ambas partes mantendrán una reunión la próxima semana.

Críticas y consecuencias legales

Las críticas por los casos de demora han llevado al Defensor del Paciente a presentar una solicitud ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que investigue al SAS por una supuesta “dejación de funciones”. Según esta entidad, las mujeres afectadas han sido puestas en “grave riesgo” debido a retrasos que podrían derivar en complicaciones graves o incluso la pérdida de sus mamas.

La consejera ha defendido la labor del sistema sanitario público andaluz, aunque ha reconocido que puede presentar "debilidades", y ha señalado la importante inversión realizada en la renovación de equipos de mamografía. En paralelo, ha criticado una supuesta “manipulación del sistema” por parte de ciertos sectores políticos.

Por último, Hernández ha reiterado su llamamiento a todas las mujeres que sospechen estar afectadas por estas demoras para que contacten con el SAS y puedan incorporarse al nuevo circuito preferente de atención.