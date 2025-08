Salvador Illa saca la cara por María Jesús Montero: "En ella está la solución de la financiación"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha negado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sea "un problema" en la financiación por ser la candidata a la Junta de Andalucía. Cree que "en ella está la solución" y que se lo está tomando muy en serio en una entrevista concedida en Cataluña. Illa ha comentado el calendario para una nueva financiación irá lo más rápido que pueda pero no a costa del rigor y la seguridad, y ha defendido que en su año de presidencia "se ha avanzado más en financiación autonómica que en los últimos años".

Además, Illa ha afirmado en Ara que está cumpliendo el acuerdo de investidura con ERC y su compromiso sobre la financiación: "Lo haremos y lo haremos bien". Respecto a que el acuerdo de investidura fijaba que el IRPF se recaudara desde 2026 pero será en 2028, ha respondido que no se puede "jugar con esta cuestión ni hacerlo de forma precipitada y que no salga bien". "Para hacerlo con solvencia y con rigor, y de acuerdo con los estudios que hemos realizado y con la realidad que nos hemos encontrado, éste es el camino", ha asegurado.

Al preguntársele si firmó entonces el acuerdo de investidura desconociendo la realidad de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), lo ha negado y ha insistido en ser rápido pero "sin sacrificar solvencia" al conseguir que la Generalitat gestione todos los impuestos.

Para él, "es una opción" que este traspaso implique que trabajadores de la Agencia Tributaria estatal pasen a trabajar en la ATC, pero ha asegurado que, sea como sea, se respetarán las condiciones y derechos laborales de todos.

Además, ha considerado de sentido común "ofrecer a aquellas personas que quieran incorporarse a ellos que puedan hacerlo", en referencia a pasar de la agencia estatal a la catalana.

Acusa a Madrid de 'dumping' fiscal

Salvador Illa ha defendido el principio de ordinalidad en la financiación y ha acusado a la Comunidad de Madrid de propugnar un modelo de acumulación insolidaria de recursos: "Debemos poner freno a esta competencia desleal y dumping fiscal de Madrid".

"Acumulan, generan mucha prosperidad y en vez de compartirla lo que hacen es una acumulación insolidaria. ¿Y cómo? Con rebajas fiscales, que alteran la competencia" entre territorios, y se suma el efecto capitalidad que les favorece, ha dicho. "Quiero que haya una norma mínima básica para evitar que nos hagamos daño", y ha tachado de trampa bajar los impuestos a quienes más tienen y a la vez recortar políticas públicas, frente a lo cual plantea un modelo de prosperidad compartida, pagando impuestos en proporción a la riqueza y al patrimonio de cada uno.

La amnistía

El presidente ha dicho que cumplir la ley de amnistía es "la primera prioridad" actual del encaje entre Cataluña y el resto de España, y ha deseado que así empiece el próximo curso político.

Ha incluido en ese deseo a su antecesor y líder de Junts, Carles Puigdemont, aunque no aclara si han hablado ni si le verá antes de que lo haga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Cuando me reúna, si me reúno, lo daré a conocer".

"Feijóo no llegará a Moncloa"

Illa espera que Sánchez agote la legislatura, defiende que pueda gobernar incluso sin Presupuestos y constata que "muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras lo han hecho". Cree que el Gobierno de Sánchez es el que mejor va a Cataluña y a toda España, y no ve como sucesor al líder del PP: "Feijóo no llegará a la Moncloa".