El SAS convoca 187 plazas fijas para médicos de familia y pediatras en zonas de difícil cobertura

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha dado un paso adelante en la cobertura de plazas asistenciales mediante la convocatoria de un procedimiento específico de concurso de méritos para ocupar 187 puestos de difícil cobertura en Atención Primaria. Esta iniciativa, que se publica por primera vez en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), está dirigida a las categorías de Medicina de Familia y Pediatría, con el objetivo de garantizar la atención sanitaria en zonas con especiales dificultades para atraer profesionales.

La convocatoria distribuye las plazas en 125 puestos para Medicina de Familia y 62 para Pediatría de Atención Primaria. Del total de vacantes ofertadas, se reserva el 10% para personas con discapacidad, incluyendo un 1% específico destinado a personas con enfermedad mental, en cumplimiento de la normativa vigente. Esta medida responde a la necesidad de cubrir plazas que, tras estar incluidas en ofertas de empleo público y procedimientos ordinarios de provisión, no han podido ser cubiertas por los cauces habituales.

El proceso de selección se llevará a cabo mediante un concurso de méritos sin fase de oposición, donde la experiencia profesional tendrá un peso predominante del 60% sobre la puntuación total. El 40% restante corresponderá a otros méritos profesionales, con un reconocimiento especial para aquellos candidatos que hayan trabajado previamente en puestos declarados de difícil cobertura. Esta fórmula permite valorar la trayectoria real de los profesionales sanitarios y priorizar a quienes ya han demostrado su compromiso con zonas complejas desde el punto de vista asistencial.

Plazo y proceso de presentación de solicitudes

Los interesados en participar en este concurso podrán presentar sus solicitudes desde el 17 de febrero hasta el 2 de marzo de 2025, un plazo de diez días hábiles que se gestionará de forma íntegramente telemática. La tramitación se realizará a través de la Ventanilla Electrónica de Profesionales (VEC), la plataforma oficial del SAS para gestiones de personal sanitario. Este sistema digital agiliza el procedimiento y facilita el acceso desde cualquier punto de Andalucía.

Una vez finalizado el plazo de presentación, la adjudicación de destinos se efectuará siguiendo el orden de puntuación obtenido por cada candidato y las preferencias manifestadas en sus solicitudes. Los profesionales seleccionados deberán permanecer un mínimo de dos años en el puesto adjudicado, una condición establecida para "favorecer la continuidad asistencial y la estabilidad de los equipos profesionales", según recoge la propia convocatoria publicada en el BOJA.

Marco normativo y justificación de la convocatoria

Esta convocatoria es posible gracias al Decreto 203/2025, de 2 de diciembre, que regula los procedimientos específicos para puestos de difícil cobertura en el sistema sanitario público andaluz. Según explica la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha constatado que determinadas plazas incluidas en las ofertas de empleo público ordinarias no han logrado cubrirse mediante los sistemas tradicionales de selección y provisión, lo que ha llevado a activar este mecanismo extraordinario.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que este concurso "permite incorporar personal estatutario fijo allí donde los sistemas ordinarios de selección y provisión no han logrado cubrir vacantes, especialmente en zonas rurales, remotas o con dificultades estructurales de captación de profesionales". Sanz ha subrayado que esta medida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno andaluz para garantizar la equidad en el acceso a la atención sanitaria en todo el territorio autonómico.

Estrategia para reforzar la Atención Primaria en Andalucía

La iniciativa se enmarca dentro de la política de recursos humanos que la Junta de Andalucía está desarrollando para fortalecer el primer nivel asistencial. La Atención Primaria constituye la puerta de entrada al sistema sanitario público y resulta fundamental para garantizar la accesibilidad y la continuidad de cuidados, especialmente en zonas con menor densidad de población o alejadas de los grandes núcleos urbanos.

Según ha expresado Antonio Sanz, con esta iniciativa "el Gobierno andaluz avanza en una política de recursos humanos más ágil, eficaz y adaptada a las realidades del sistema sanitario público andaluz, reforzando la equidad en el acceso a la atención sanitaria y contribuyendo a que cualquier persona pueda recibir una atención de calidad independientemente de dónde viva". Esta declaración pone de manifiesto el compromiso de la administración autonómica con la estabilidad de las plantillas asistenciales y con la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

¿Qué son los puestos de difícil cobertura en el sistema sanitario?

Los puestos de difícil cobertura son aquellas plazas sanitarias que, por su ubicación geográfica, características demográficas del área o dificultades estructurales, presentan problemas recurrentes para atraer y retener profesionales. Habitualmente se localizan en zonas rurales, remotas o con escasa población, donde los servicios sanitarios deben mantener su actividad pese a las dificultades para captar personal cualificado.

Este fenómeno no es exclusivo de Andalucía, sino que afecta a numerosos sistemas sanitarios públicos tanto en España como en otros países europeos. Las administraciones sanitarias han desarrollado diferentes estrategias para abordar este problema, desde incentivos económicos hasta sistemas específicos de provisión que valoren de manera preferente la experiencia en este tipo de destinos. El concurso de méritos convocado por el SAS representa una solución estructural que busca estabilizar las plantillas mediante nombramientos como personal estatutario fijo, lo que aporta mayor seguridad laboral y favorece el arraigo de los profesionales en las zonas asistenciales.

¿Cuánto tiempo deben permanecer los profesionales en los puestos adjudicados?

Una de las características distintivas de esta convocatoria es la obligación de permanecer un mínimo de dos años en el puesto adjudicado. Esta condición responde a la necesidad de garantizar la continuidad asistencial en las zonas de difícil cobertura y evitar la rotación constante de profesionales, que afecta negativamente tanto a la calidad de la atención como a la organización de los equipos sanitarios. La estabilidad del personal favorece el conocimiento profundo de la población atendida, mejora la coordinación entre profesionales y permite desarrollar programas de salud comunitaria de manera más eficaz.