El SAS rechaza las críticas por el colapso en zonas de la costa y defiende el Plan Verano

Las críticas se han escuchado a lo largo de todo el verano, justo cuando se encara la última quincena de agosto. En esta ocasión han llegado de la mano del Sindicato de Enfermería SATSE en Andalucía que ha alertado sobre la "saturación dramática, de las peores de los últimos años" en los centros sanitarios próximos a la costa. De hecho, el sindicato ha subrayado que "la población de algunos municipios puede llegar a multiplicarse por tres o incluso por cinco durante la temporada alta pero los refuerzos de personal son mínimos, las bolsas están vacías y no se están cubriendo las incidencias en muchos puntos de la comunidad autónoma". Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha manifestado que "el Plan de Verano 2025 del SAS responde a un modelo de planificación basado en datos reales, flexible y con capacidad de adaptación, con el objetivo de garantizar la asistencia en toda la comunidad, reforzar las zonas de mayor afluencia turística y ofrecer condiciones de estabilidad que permitan retener y fidelizar a los profesionales".

Cádiz es una de las provincias más afectadas por la saturación propia de la época estival, y menciona los centros de Rota, Sanlúcar y Chipiona, con "refuerzos puntuales de uno o dos enfermeros, insuficientes para garantizar una asistencia segura en periodos de alta demanda". En Rota, "la falta de médico impide completar un tercer equipo y en ocasiones queda un solo enfermero a cargo de urgencias sin cobertura médica". Chipiona, el centro con mayor afluencia, registra "colapsos" pese a los refuerzos.

En Puerto Real y El Puerto de Santa María, la "escasez" de personal en turnos de tarde "provoca sobrecarga y dificultades para atender avisos urgentes". En Cádiz, centros como La Merced y El Mentidero cierran por las tardes y sus enfermeros refuerzan Olivillo, lo que "obliga a los pacientes a desplazarse". En el Hospital San Carlos de San Fernando, las urgencias están "colapsadas", con pacientes esperando "hasta 48 horas" para ingresar por falta de camas, "a pesar de que hay plantas que permanecen cerradas por ausencia de personal".

En Granada, "no se han podido cubrir todos los contratos del plan vacacional porque la bolsa está prácticamente a cero". En la provincia de Almería, la cobertura media de los permisos por vacaciones ha sido del 55%. En los municipios más tensionados, "apenas se ha incorporado una enfermera adicional pese a que la población se triplica durante los meses de verano". Además, la sustitución de fisioterapeutas ha sido "nula".

La situación en la Costa del Sol es especialmente "grave", ya que aunque la población censada ronda los 150.000 habitantes, durante los meses de verano, la población flotante puede llegar a los 600.000. A pesar de esta "sobredemanda asistencial", el sindicato ha criticado que el refuerzo de la plantilla de enfermeras es "mínimo e insuficiente".

No han sido las únicas críticas que se han escuchado. La vicesecretaria del PSOE andaluz y portavoz parlamentaria, María Márquez, publicó en su perfil de X, un mensaje en el que aseguraba que "las urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez llevan días saturadas, han suspendido intervenciones en trauma por falta de camas, sin aire acondicionado. Es una vergüenza! Este es el sufrimiento de la gente de Huelva por culpa de Moreno Bonilla y del PP", al mismo tiempo que recogía una imagen de las instalaciones del centro hospitalario de referencia en la provincia de Huelva.

El sindicato mayoritario entre los trabajadores de enfermería, asegura que esa saturación que se vive en algunos centros "provoca una sobrecarga laboral extrema" del personal de centros de la costa, ya que "muchos se ven obligados a duplicar turnos o asumir guardias adicionales para suplir las ausencias de sus compañeros". Además, en palabras de la central sindical, "sufren un profundo agotamiento físico y emocional que no sólo afecta al bienestar del personal, sino que pone en riesgo la seguridad del paciente y la calidad de la asistencia prestada". Para SATSE, "esta crisis es consecuencia directa de la falta de planificación para destinar refuerzos proporcionales al aumento de población". Resulta "inadmisible", a juicio del sindicato, que, con datos disponibles y previsibles año tras año, "el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no haya actuado con una planificación realista". En su opinión, no se trata sólo de una "falta de recursos", sino también de "voluntad política para garantizar una sanidad pública de calidad".

Mientras, el SAS, "rechaza" las "afirmaciones" realizadas por SATSE y ha aclarado que "la asistencia sanitaria en Andalucía durante este verano está plenamente garantizada gracias a una planificación realista, basada en datos de demanda de años anteriores y en un esfuerzo económico y organizativo sin precedentes". "Hasta el momento, no se ha registrado incidencias de relevancia asistencial", ha puntualizado.

El Plan de Verano 2025 prevé más de 36.500 contrataciones, con una inversión de 135 millones de euros, la misma cifra ejecutada el pasado verano. Además, los 1.513 centros de salud permanecen abiertos, de los cuales 392 ofrecen horario de tarde, dos más que en 2024. En el ámbito hospitalario, se han programado más de 6,2 millones de actos asistenciales --intervenciones, consultas y pruebas--, lo que "demuestra que la actividad no se detiene".

Sin profesionales en todo el país

Respecto a las críticas por falta de profesionales, el SAS ha recordado que "las bolsas de contratación están tensionadas en toda España" y que "no se trata de un problema exclusivo de Andalucía". Precisamente por eso, "se están adoptando medidas de fidelización y estabilización, como el ofrecimiento de contratos de larga duración a médicos residentes este mismo verano y el lanzamiento de ofertas específicas también para enfermería donde ha sido necesario". Además, ha asegurado que "no es cierto que falte planificación", ya que "se han reforzado zonas de alta presión asistencial como la Costa del Sol, Cádiz y el Plan Paso del Estrecho con protocolos específicos de reorganización de urgencias, consultas de alta resolución y seguimiento diario de la demanda".

El SAS ha agradecido y reconocido el "esfuerzo de los profesionales, pero, al mismo tiempo, ha rechazado "mensajes alarmistas que no se corresponden con la realidad de los datos". "La ciudadanía puede tener la certeza de que la asistencia sanitaria está garantizada, con un plan ordenado, previsible y sostenible que compatibiliza el descanso de los trabajadores con la atención a la población residente y a la que nos visita", ha sentenciado.