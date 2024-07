"Sigan por ese camino", la estrategia de Juanma Moreno a izquierda y derecha

No hay nada que convenga más al Gobierno andaluz que el enorme ruido que hay en el Parlamento autonómico y en el Congreso de los Diputados. La crispación que viven las bancadas del PSOE y de Vox, cada una por un motivo diferente, suena a música celestial para el presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha logrado unir su nombre al de la moderación y que mantiene un discurso conciliador, dialogante y sereno, tomando decisiones que, sobre todo, no molesten a los andaluces. Según algunas opiniones, el Ejecutivo no hace lo suficiente; según otras, gestiona mal lo que tiene, pero lo cierto es que al PSOE y los partidos de izquierdas les está costando mucho trabajo desgastar al Gobierno andaluz.

Y eso a pesar de las enormes dificultades en la Sanidad Pública. Este jueves en el Parlamento, los portavoces del PSOE, Juan Espadas, y Por Andalucía, Inma Nieto, han acogido a los alcaldes y los representantes de la Marea Blanca del Aljarafe que han registrado un escrito con más de 6.000 firmas ciudadanas para exigir una sanidad pública de calidad en la comarca y para demandarle a la consejera de Salud, Catalina García, una "reunión urgente". Dentro del Pleno, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, hablaba de que cada vez hay más andaluces que cobran las "ayudas del hambre", mientras que desde Por Andalucía, Inma Nieto, le afeaba que haya "dejado de gastar 4.600 millones de euros" del Presupuesto 2023.

Manuel Gavira, sin referirse directamente a la acogida de los niños migrantes tras la jornada del miércoles, ponía el foco en la coincidencia entre los populares y los socialistas, siguiendo así la estrategia que llega de arriba de Despeñaperros, "No acepte la política migratoria de Sánchez, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional... corrupción, malversación y estafa. ¡Termine el cuento ya!".

Y es que la jornada política estaba marcada por la amenaza de Vox de romper con los gobiernos del PP a causa de la acogida de los menores inmigrantes y por la agresiva campaña del PSOE contra el PP para rehabilitar a sus ex cargos públicos que están siendo exonerados del caso ERE. "Sigan por ese camino" han sido las palabras de Juanma Moreno al PSOE durante la sesión de control, similares a las que ha pronunciado en la puerta del salón de plenos al referirse a la amenaza de los de Abascal.

"Tenemos el corazón asín de ancho, rompan lo que tengan que romper" ha dicho el presidente andaluz hasta en tres ocasiones a Vox para referirse a la acogida de los niños migrantes, "ya sean 30 o trescientos más porque tenemos obligaciones institucionales y también obligaciones morales".

Porque la realidad es que sólo la amenaza de ruptura de Vox con el PP le tumba el discurso de confrontación al PSOE de Pedro Sánchez y al de Andalucía que tiene cada vez un espacio menor en la Cámara, tal y como se ha demostrado con la acogida de los menores migrantes que generan discrepancias entre los demás grupos pero siempre con la premisa de la acogida y la solidaridad.

La cacería

"La estrategia que están llevando a cabo (en el caso de los ERE) es absurda y ridícula", ha dicho Juanma Moreno a los socialistas que insisten en impulsar una campaña en las redes sociales acusando directamente al presidente andaluz de "haber metido en la cárcel a los altos cargos socialistas". Un camino que es conocido que tiene contestación interna dentro de los propios socialistas y que el presidente andaluz trata de utilizar en su beneficio.

Y todo ello en medio de continuas interrupciones de los diputados socialistas que protestaban airadamente a las palabras del presidente autonómico. A la cabeza de las mismas, la portavoz socialista Ángeles Férriz, manteniendo una actitud crispada que lleva planteando varias semanas tanto en la sala de prensa como en el salón de plenos. "Es usted el rayo que no cesa", le dijo en una de las ocasiones en las que le pidió silencio el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, en el Parlamento / Francisco J. Olmo/E.P.

En medio de este ambiente Juan Espadas mantenía su discurso, "¿respeta o no la sentencia del TC? ¿Considera o no que este tribunal puede modificar sentencias? Diga lo que piensa", insistía el portavoz socialista tratando de poner en un aprieto a Moreno.

"Pregunten en un sondeo qué están pensando los andaluces sobre este asunto", les decía socarronamente Moreno para recordarles que fue el propio PSOE quien "expulsó, machacó e insultó" a los ex presidentes condenados por los ERE. "¡Si hasta la señora Díaz pidió perdón por el caso y Griñán reconoció que hubo un gran fraude!". Por cierto que, casualidad o no, por los móviles del Parlamento estaba rodando una encuesta de una página web digital en la que se preguntaba precisamente a los andaluces por su opinión del caso ERE y si había influído el voto. Nadie reconocía haberla encargado.

Para terminar con la sesión, el portavoz del PP, Toni Martín, mostraba varios folios con "los nombres y apellidos de los que se llevaron el dinero" ; "no van a poder recuperar la honestidad perdida en Andalucía".

Y si en el PSOE andaluz consideran que su estrategia con el caso ERE es la acertada, pasar a la acción y defender de manera beligerante a sus ex altos cargos que están siendo exonerados por el Tribunal Constitucional, en el PP entienden que hay que poner el acento en la defensa de las instituciones del Estado frente al "manoseo" de Pedro Sánchez. Así que para terminar la sesión, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, defenderá una proposición no de ley en este sentido. Una iniciativa que, claro, hay que votar.