El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga en el sector tras los accidentes de Adamuz y Barcelona
Piden que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red después de las recienten tragedias en las que han fallecido tres maquinistas.
Adif levanta la restricción temporal de velocidad a 160 km/h en el tramo entre Madrid y Barcelona
La investigación: El vagón 6 del Iryo y el punto kilométrico 318,7
El sindicato español de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados, con numerosos fallecimientos, entre ellos los de tres maquinistas.
Tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) y el de Rodalies en Gelida (Barcelona), Semaf ha avanzado en un comunicado que va a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria y que la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.
Asimismo, ha recomendado a quienes no se encuentren en disposición de prestar servicio debido a la carga emocional motivada por todos estos sucesos que se lo comuniquen a sus responsables.
