Los sindicatos denuncian que las soldaduras de Adamuz incumplen la norma de Adif

Los agentes de la Unidad Científica de la Guardia Civil fotografiando las soldaduras de las vías junto al siniestro.

El sindicato CGT ha denunciado que el tramo de la red de ferrocarril siniestrado en Adamuz incumplía la norma de vía de Adif, como evidencian las imágenes tomadas por la Guardia Civil en el lugar de los hechos.

Según consta en el documento oficial del Comité de Normativa de Adif, en las normas específicas para el “Montaje de vía. Consideraciones generales en actuaciones de mantenimiento, renovación y acondicionamiento”, con fecha de noviembre de 2025, la soldadura entre las vías deben tener una distancia mínima de 12 metros entre cada una de ellas para la Alta Velocidad.

En esa normativa se recoge que “la distancia mínima en plena vía a considerar entre dos soldaduras aluminotérmicas, dos soldaduras eléctricas, aluminotérmica y eléctrica, o aluminotérmica/eléctrica y extremo de carril será de 6 metros para tramos para velocidad igual o menor a 160 kilómetros por hora; 9 metros para tramos con velocidad superior a 160 kilómetros por hora e inferior a 200 kilómetros por hora; y de 18 metros para tramos con velocidad igual o mayor a 200 kilómetros por hora. En el caso de dos soldaduras eléctricas, esta distancia puede reducirse a 12 metros”.

Excepciones

Según consta en la norma de vía de Adif, “con carácter excepcional, previa solicitud de Adif y con la autorización del área técnica responsable”, se podrán cambiar las distancias mínimas hasta un mínimo de 1,8 metros en determinadas condiciones técnicas que se detallan. Tampoco se cumplirían según se ve en las imágenes.

En su denuncia, el sindicato CGT adjunta las imágenes de la investigación de la Guardia Civil junto a los trenes siniestrados y explica que se muestran dos soldaduras “a menos de un metro de distancia, algo expresamente prohibido.

“Las fotos de la Guardia Civil en Adamuz hacen saltar las alarmas y preguntarnos cuántas actuaciones de este tipo se extienden por toda la red de alta velocidad española. Una red que está vetada a los profesionales ferroviarios de Adif y puesta en manos de empresas del IBEX que se lucran con dinero público y subcontratan a terceras empresas los trabajos en los que la precariedad y la falta de exigencias de profesionalidad son lo habitual”, explica el sindicato. CGT asegura que todo esto “evidencia la falta de control sobre las actuaciones en las infraestructuras ferroviarias por las subcontratas y demuestran hasta qué punto el intrusismo profesional en el sector ferroviario está llevándonos a situaciones extremadamente peligrosas”.