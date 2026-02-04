Situación de las carreteras de Andalucía en tiempo real: cortes, inundaciones y desprendimientos por la borrasca 'Leonardo'

La borrasca Leonardo azota con fuerza Andalucía este miércoles, con especial incidencia en las sierras de Grazalema y Ronda. Más de 3.500 personas han tenido que ser desalojadas en las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén. Según el último balance de la Junta de Andalucía, más de medio centenar carreteras están afectadas por el temporal, la mayoría de ellas en las provincias de Cádiz y Málaga.

En el mapa que acompaña esta información, elaborado por la Dirección General de Tráfico, se puede consultar en tiempo real el estado de todas las carreteras afectadas por cortes, inundaciones o desprendimientos.