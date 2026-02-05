Estas son las incidencias por la borrasca en las líneas Alta Velocidad y de ancho convencional, según Adif

Estas son las incidencias ferroviarias que se registran este jueves en Alta Velocidad y en ancho convencional, según Adif.

En Alta Velocidad, además del corte del tráfico entre Córdoba y Villanueva de Córdoba por los trabajos de reparación en Adamuz, actualmente se registran las siguientes incidencias, sobre las que se está trabajando también:

Desde las 12:02 horas de este jueves, suspendida la circulación entre Sevilla y Córdoba por acumulación de agua sobre la vía entre Majarabique y Guadajoz.

Desde las 7:10 horas de este miércoles, suspensión del tráfico de AV en la línea Antequera-Granada por acumulación de agua sobre la vía entre Bifurcación Tocón y Loja.

Desde las 5:50 horas de este miércoles, suspensión del tráfico entre Málaga y Antequera Santa Ana por el desprendimiento de tierras sobre las vías, provocado por las lluvias, entre Bifurcación Gobantes y Álora.

Ancho convencional

En general, al inicio del servicio el tráfico ferroviario en las líneas de ancho convencional se encuentra suspendido en Andalucía, salvo en la línea Málaga-Fuengirola, por las condiciones meteorológicas vigentes desde este miércoles 4 de febrero.

Esta suspensión del tráfico ha estado motivada bien por incidencias concretas en la infraestructura o por la petición preventiva de la empresa ferroviaria Renfe.

Los equipos de mantenimiento de Adif se encuentran ahora mismo trabajando para resolver estas incidencias sobre la infraestructura:

Un desprendimiento de tierras sobre la vía provocado por las lluvias entre Valdelamusa y Jabugo, en la línea Zafra-Huelva, desde las 4:20 h de ayer miércoles.

La acumulación de agua sobre la vía en el tramo Iznalloz-Deifontes, de la línea Granada-Moreda, desde las 16:30 h de ayer miércoles.

La acumulación de agua sobre la vía en la estación de Villa del Río, en la línea Alcázar de San Juan-Cádiz, desde las 18:30 de ayer miércoles.

La acumulación de agua sobre la vía en la estación de Andújar, en la línea Alcázar de San Juan-Cádiz, desde las 19:44 de ayer miércoles.

La acumulación de agua sobre la vía en la línea Jaén-Espeluy, desde las 20:25 de ayer miércoles.

Un desprendimiento de tierras sobre la vía provocado por las lluvias entre Linares-Baeza, en la línea Alcázar de San Juan-Cádiz, desde las 22:05 de ayer miércoles.

Las condiciones meteorológicas han provocado que la circulación con tracción eléctrica entre Sevilla y Huelva se encuentre suspendida desde las 9:43 h de este jueves, por problemas en la catenaria entre Escacena y La Palma del Condado.