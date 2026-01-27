Estas son las localidades andaluzas en las que se suspende la actividad lectiva este miércoles por el temporal
En total son 77 municipios en las comarcas del Valle de Almanzora y Los Vélez (Almería), Ronda (Málaga) y Grazalema (Cádiz)
Andalucía suspende este miércoles la jornada lectiva en los centros educativos de varias zonas de Almería, Málaga y Cádiz
Andalucía suspende las clases este miércoles en 77 municipios debido a las condiciones meteorológicas. La medida afecta principalmente a las comarcas del Valle de Almanzora y Los Vélez (Almería), Ronda (Málaga) y Grazalema (Cádiz). En el resto de la comunidad, la actividad académica se mantiene, aunque quedan prohibidos los recreos y cualquier actividad deportiva al aire libre.
Este es el listado completo con todos las localidades a las que afecta la suspensión:
Zona Grazalema (15 pueblos) -CÁDIZ
1. Alcalá del Valle
2. Algodonales
3. Benaocaz
4. Bosque, El
5. Gastor, El
6. Grazalema
7. Jimena de la Frontera
8. Olvera
9. Prado del Rey
10. Puerto Serrano
11. Setenil de las Bodegas
12. Torre Alháquime
13. Ubrique
14. Villaluenga del Rosario
15. Zahara
Zona Valle de Almanzora y los Vélez (36 pueblos) -ALMERÍA
1. Albánchez
2. Albox
3. Alcóntar
4. Alcudia de Monteagud
5. Antas
6. Arboleas
7. Armuña de Almanzora
8. Bacares
9. Bayarque
10. Benitagla
11. Cantoria
12. Cóbdar
13. Chercos
14. Chirivel
15. Fines
16. Huércal-Overa
17. Laroya
18. Líjar
19. Lubrín
20. Lúcar
21. Macael
22. María
23. Olula del Río
24. Oria
25. Partaloa
26. Purchena
27. Serón
28. Sierro
29. Somontín
30. Suflí
31. Taberno
32. Tíjola
33. Urrácal
34. Vélez-Blanco
35. Vélez-Rubio
36. Zurgena
Zona Ronda (26 pueblos) -MÁLAGA
1. Algatocín
2. Alpandeire
3. Ardales
4. Arriate
5. Atajate
6. Benadalid
7. Benalauría
8. Benaoján
9. Benarrabá
10. Burgo, El
11. Cartajima
12. Cortes de la Frontera
13. Cuevas del Becerro
14. Faraján
15. Gaucín
16. Genalguacil
17. Igualeja
18. Jimera de Líbar
19. Jubrique
20. Júzcar
21. Montejaque
22. Parauta
23. Pujerra
24. Ronda
25. Montecorto
26. Serrato
