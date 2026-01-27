Estas son las localidades andaluzas en las que se suspende la actividad lectiva este miércoles por el temporal

Lluvias en Ronda, una de las localidades afectadas por la suspensión de clases.

Andalucía suspende las clases este miércoles en 77 municipios debido a las condiciones meteorológicas. La medida afecta principalmente a las comarcas del Valle de Almanzora y Los Vélez (Almería), Ronda (Málaga) y Grazalema (Cádiz). En el resto de la comunidad, la actividad académica se mantiene, aunque quedan prohibidos los recreos y cualquier actividad deportiva al aire libre.

Este es el listado completo con todos las localidades a las que afecta la suspensión:

Zona Grazalema (15 pueblos) -CÁDIZ

1. Alcalá del Valle

2. Algodonales

3. Benaocaz

4. Bosque, El

5. Gastor, El

6. Grazalema

7. Jimena de la Frontera

8. Olvera

9. Prado del Rey

10. Puerto Serrano

11. Setenil de las Bodegas

12. Torre Alháquime

13. Ubrique

14. Villaluenga del Rosario

15. Zahara

Zona Valle de Almanzora y los Vélez (36 pueblos) -ALMERÍA

1. Albánchez

2. Albox

3. Alcóntar

4. Alcudia de Monteagud

5. Antas

6. Arboleas

7. Armuña de Almanzora

8. Bacares

9. Bayarque

10. Benitagla

11. Cantoria

12. Cóbdar

13. Chercos

14. Chirivel

15. Fines

16. Huércal-Overa

17. Laroya

18. Líjar

19. Lubrín

20. Lúcar

21. Macael

22. María

23. Olula del Río

24. Oria

25. Partaloa

26. Purchena

27. Serón

28. Sierro

29. Somontín

30. Suflí

31. Taberno

32. Tíjola

33. Urrácal

34. Vélez-Blanco

35. Vélez-Rubio

36. Zurgena

Zona Ronda (26 pueblos) -MÁLAGA

1. Algatocín

2. Alpandeire

3. Ardales

4. Arriate

5. Atajate

6. Benadalid

7. Benalauría

8. Benaoján

9. Benarrabá

10. Burgo, El

11. Cartajima

12. Cortes de la Frontera

13. Cuevas del Becerro

14. Faraján

15. Gaucín

16. Genalguacil

17. Igualeja

18. Jimera de Líbar

19. Jubrique

20. Júzcar

21. Montejaque

22. Parauta

23. Pujerra

24. Ronda

25. Montecorto

26. Serrato