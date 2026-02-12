Susana Díaz muestra su desacuerdo con Felipe González: "Votaré siempre al PSOE"

La senadora socialista y ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha apuntado este jueves que "discrepa" del expresidente del Gobierno Felipe González en su decisión de votar en blanco en las próximas elecciones generales si el PSOE cuenta con su actual secretario general, Pedro Sánchez, como candidato, si bien ha defendido que el histórico dirigente socialista "se ha ganado el derecho a la libertad de decir lo que piensa".

"Yo voy a votar el PSOE siempre, porque no me sale otra cosa del alma", ha aseverado en esa línea la también exsecretaria general del PSOE andaluz en unas declaraciones en el programa Espejo Público de Antena 3 Televisión, al hilo de las críticas que el ex presidente Felipe González realizó el pasado martes en un acto en Madrid, donde reprochó la falta "total" de autocrítica en el PSOE tras las derrotas electorales en los recientes comicios autonómicos de Aragón y Extremadura, así como donde trasladó que votará en blanco en las próximas elecciones generales porque los "actuales candidatos" entiende que no le representan.

Susana Díaz ha señalado que ella "siempre" va a "votar al PSOE", porque, para ella, "el partido está por encima de los dirigentes de cada momento", y "el PSOE es mucho más que cada uno de sus dirigentes". "Y cuando no entendamos que eso es así, seguramente no conocemos ni entendemos lo que significa mi partido", ha añadido la expresidenta andaluza.

Críticas de Escuredo

Tras las críticas que sobre Felipe González se han realizado en las últimas horas por parte de otros referentes socialistas como el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo y el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, Susana Díaz ha dicho que le "da pena" el "sainete de acusaciones cruzadas" entre socialistas, y ha añadido que no va a "renunciar a ningún dirigente que haya tenido relevancia y referencia" dentro de su partido, "desde Pablo Iglesias el bueno", ha agregado en alusión al fundador del PSOE.

"No voy a renunciar a ninguno, pasando por Felipe (González), (José Luis Rodríguez) Zapatero, Alfonso (Guerra), (Alfredo Pérez) Rubalcaba, igual que en Andalucía tampoco lo voy a hacer", ha continuado Susana Díaz, quien ha apuntado que tiene "un aprecio enorme a cada uno" de esos referentes socialistas, "a veces desde la discrepancia y a veces desde la coincidencia", ha puntualizado.

La actual senadora por designación del Parlamento andaluz ha admitido que en su decisión de votar en blanco "discrepa" con Felipe González, "pero en otras muchas cosas" no, según ha aclarado, y ha defendido que el expresidente "se ha ganado el derecho a la libertad de decir lo que piensa, porque nadie puede dudar de cómo transformó España" cuando gobernó durante más de 13 años.

La que fuera presidenta de Andalucía entre 2013 y 2019 ha opinado que "falta un poquito más de fraternidad" en el PSOE, de "escuchar al que piensa distinto, que no es tu adversario", sino "tu compañero, y en algunas cosas puede llevar razón", y ha agregado que en sus consideraciones sobre la falta de autocrítica en el PSOE sí cree que Felipe González "lleva razón, pero ha quedado eclipsado" ese mensaje con el del voto en blanco, según ha lamentado Susana Díaz, quien también ha indicado que comprende "los desahogos de compañeros" de partido, "pero no voy a caer en la melancolía de la frustración de los demás".