El tren de la familia y de los andaluces

Se dice que “una familia no necesita ser perfecta, solo necesita estar unida”. Es por ello que, en estas fechas tan señaladas, Renfe apuesta por sus trenes AVLO, que constituyen un servicio de alta velocidad económica en España, orientado a familias, jóvenes y viajeros con presupuesto limitado.

AVLO, que comenzó a operar en junio de 2021 como respuesta a la liberalización del sector y la competencia de otras empresas low cost, ofrece múltiples clases y servicios aunque simplificando su oferta exclusivamente a clase turista, con tarifas reducidas. Los precios arrancan alrededor de 7 euros para adultos y 5 euros para niños menores de 14 años acompañados de un adulto, facilitando así la planificación de viajes familiares, visitas y escapadas con costes ajustados.

Operando a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora, los trenes AVLO disponen de asientos reclinables con enchufes individuales, conexión wifi gratuita mediante la plataforma PlayRenfe y espacio incluido para equipaje básico. Aunque Renfe prescinde esta vez de su mítica cafetería tradicional, pone a disposición de sus viajeros máquinas expendedoras para que la experiencia gastronómica sea lo más satisfactoria posible.

A nivel logístico y de equipaje, las tarifas básicas integran el derecho a dos piezas por pasajero y espacio para cochecitos o sillas infantiles, lo que resulta cómodo para familias que viajan con los más pequeños de la casa.

En cuanto a las rutas, AVLO conecta Madrid con destinos estratégicos como Valencia, Alicante, Murcia, Gijón, Málaga y Sevilla, haciendo paradas en ciudades intermedias que enlazan núcleos urbanos grandes y medianos. De esta manera, Renfe consigue cumplir su objetivo prioritario: unir a los seres queridos, sea cual sea la distancia.

En concreto, para la comunidad andaluza, estas conexiones con Sevilla, Córdoba y Málaga resultan clave para que los residentes y visitantes disfruten de viajes rápidos y asequibles. Así se favorece tanto el turismo regional como los desplazamientos familiares o escapadas de fin de semana. Viajar se convierte así en todo un lujo, pero no solo para unos pocos.

Renfe ha reforzado su enfoque en las familias con tarifas reducidas permanentes para niños, consolidando a AVLO como una alternativa cómoda y económica en el ámbito del tren de alta velocidad. En definitiva, el tren de las familias.