Últimos días para participar en los Premios Andaluces del Futuro

Los jóvenes andaluces aún están a tiempo de formar parte de una nueva edición de los Premios Andaluces del Futuro, una iniciativa que reconoce su esfuerzo, su compromiso y su capacidad transformadora. Convocados por Grupo Joly y CaixaBank, estos galardones ponen en valor cada año el talento emergente de la comunidad y su contribución al desarrollo de una Andalucía más innovadora, creativa y solidaria.

Desde su nacimiento, los premios han sido un escaparate imprescindible para mostrar a la sociedad a las nuevas generaciones de investigadores, artistas, deportistas, emprendedores y líderes sociales que ya están marcando el presente y serán decisivos en el futuro de la región.

Últimos días para presentar candidaturas

Los Premios Andaluces del Futuro están dirigidos a jóvenes de entre 18 y 35 años, con la excepción de la categoría de Deporte, en cuyo caso la edad será inferior o igual a 25 años. El certamen busca destacar la excelencia y el compromiso en cinco grandes ámbitos de la sociedad: ciencia, cultura, deporte, empresa y acción social. Cada una de estas áreas representa un pilar esencial para el desarrollo colectivo y un ejemplo inspirador para las nuevas generaciones.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2025. Quienes deseen participar pueden hacerlo a través de la web oficial www.andalucesdelfuturo.es, donde se detallan las bases del certamen y los requisitos de participación. Para optar a los premios, los aspirantes deben remitir una candidatura completa que incluya una descripción del perfil personal y profesional, estudios, méritos, logros y proyectos desarrollados. También deberán adjuntar una fotografía reciente, el currículum vitae y la documentación que respalde su trayectoria, para facilitar la valoración por parte del jurado.

Un jurado que valora mérito, proyección y compromiso

Una vez cerrado el plazo de inscripción, un jurado independiente y multidisciplinar será el encargado de analizar las candidaturas y seleccionar a los ganadores. Integrado por profesionales de reconocido prestigio en cada una de las áreas convocadas, este comité garantiza una evaluación rigurosa y equilibrada, que tiene en cuenta tanto los logros alcanzados como el potencial de futuro de los participantes.

Más allá de premiar resultados, los Premios Andaluces del Futuro reconocen la capacidad de liderazgo, la creatividad y el compromiso social de quienes representan a una generación inconformista, dispuesta a transformar su entorno. Cada una de las cinco categorías está dotada con un premio de 6.000 euros y una estatuilla conmemorativa, símbolo de excelencia y compromiso con el futuro de Andalucía. Asimismo, por encima del reconocimiento económico, estos premios ofrecen visibilidad pública y la posibilidad de situar proyectos e historias inspiradoras en el centro del debate social.

Tras la deliberación del jurado, los nombres de los premiados se darán a conocer en un acto público que se celebrará en las semanas siguientes, convertido ya en una cita destacada del calendario cultural y social andaluz. En este encuentro se pondrá en valor la importancia de reconocer públicamente el talento joven y de compartir ejemplos que inspiran a toda la sociedad.

Un compromiso compartido con el talento joven

Los galardonados de ediciones anteriores son la mejor muestra del impacto de estos premios. Deportistas como Francisco García Quiles, referente en baloncesto en silla de ruedas; investigadores como Daniel Macías, destacado en el ámbito de la neurología; artistas como el pianista Juan Elvira Márquez; emprendedores como Susana Martínez Liébana, en el sector agroalimentario; o líderes sociales como Raquel Cañete, en el campo del diseño inclusivo, son algunos ejemplos recientes del talento joven andaluz que está marcando el presente y proyectando el futuro.

Grupo Joly y CaixaBank reafirman su compromiso con el impulso del talento joven andaluz

La organización de los Premios Andaluces del Futuro es posible gracias a la alianza entre Grupo Joly y CaixaBank, dos entidades que comparten una firme apuesta por el talento, la innovación y la responsabilidad social. Ambas instituciones sostienen la convicción de que invertir en los jóvenes es invertir en el futuro de la comunidad, y que reconocer el esfuerzo y la creatividad es una forma eficaz de impulsar el desarrollo social y económico de Andalucía.

Con el respaldo de dos referentes consolidados y la experiencia acumulada de diecisiete ediciones anteriores, esta XVIII edición se presenta como una nueva oportunidad para seguir reconociendo a una generación que no se conforma, que busca transformar la realidad que la rodea y que demuestra cada día que el futuro de Andalucía ya está en marcha.