Los vagones descarrilados en Adamuz siguen en la zona inmovilizados y precintados

Los tres vagones del tren Iryo que descarrilaron en el grave siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero de 2025, en el que perdieron la vida 45 personas y más de un centenar resultaron heridas, continúan en la zona del accidente. Estos vagones permanecen inmovilizados y precintados por la Guardia Civil, a disposición de la investigación abierta sobre el siniestro por el Tribunal de Instancia número 2 de Montoro, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

La Guardia Civil entregó la semana pasada al juzgado montoreño un informe preliminar que recoge un inventario exhaustivo de todas las evidencias recopiladas por los agentes. Este documento incluye aproximadamente 2.500 fotografías de la zona cero, las dos cajas negras de los trenes, así como las declaraciones del maquinista del Iryo —el del Alvia falleció en el accidente—, de tripulantes y de pasajeros. La institución policial también ha solicitado las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif en Adamuz y de las cámaras internas de los vagones de ambos trenes.

El accidente se produjo el domingo 18 de enero de 2025 a las 19:45 horas, cuando el Iryo, que circulaba hacia Madrid, descarriló y terminó impactando con el Alvia, que se desplazaba en dirección contraria con destino a Huelva. Ambos convoyes descarrilaron tras la colisión, provocando uno de los siniestros ferroviarios más graves de los últimos años en España. Los investigadores han identificado como elemento clave un trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el tren de alta velocidad.

Análisis del material ferroviario en un laboratorio especializado

El trozo de vía desprendido será analizado en un laboratorio "especializado en tratamiento de material metalúrgico" de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). No obstante, parte del mismo será entregado a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las posibles responsabilidades penales derivadas del siniestro. Este análisis metalúrgico resultará fundamental para determinar las causas del desprendimiento de la vía.

Las dos cajas negras de los trenes serán volcadas en presencia tanto de la Guardia Civil como de la CIAF, ya que constituyen un elemento clave para ambas líneas de investigación: la judicial y la técnica. Los datos contenidos en estos dispositivos permitirán conocer con precisión los parámetros de circulación de ambos trenes en los momentos previos y durante el accidente, incluyendo velocidad, frenado y señalización.

Hipótesis sobre la fractura previa del carril

Por lo que respecta a la investigación que lleva a cabo la propia CIAF, esta ha señalado que el carril sobre el que circulaba el Iryo en Adamuz ya estaba fracturado antes del paso del tren. La comisión indica que "se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento" del mismo.

La CIAF ha llegado a esta conclusión provisional al sostener que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo y la deformación observada en la vía "son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado". Sin embargo, la comisión remarca expresamente que las hipótesis planteadas en esta actualización "deben ser consideradas provisionales y pendientes de verificación, a través de pruebas adicionales que se prevé realizar en las próximas fases" de la investigación.

Óscar Puente desconoce la fecha de restablecimiento del servicio

Mientras tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido públicamente que desconoce cuándo se restablecerá el servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía, ya que aún no disponen del permiso del juzgado para actuar en todo el tramo de vía afectado. Esto "nos está retrasando un poco", ha afirmado el ministro en una entrevista concedida a La 1, donde fue preguntado por cuándo se podría restablecer el servicio ferroviario en la zona y por la posibilidad de que se reabriera el 2 de febrero de 2025, como inicialmente se sopesó.

"Se está trabajando" en la catenaria y realizando diversas actuaciones, para que cuando el juez dé permiso para entrar en la parte de la vía que hay que reponer, se pueda actuar cuanto antes, ha afirmado Puente. El ministro ha añadido que, en función de cuándo se obtengan los permisos judiciales necesarios, se verá "si llegamos al día 2 o no", algo que no está en su "mano" decidir unilateralmente.

Trabajos de reparación pendientes de autorización judicial

Según han confirmado fuentes de Adif, aún no han comenzado los trabajos de reparación de la infraestructura ferroviaria dañada en la zona del siniestro. Los daños incluyen raíles y catenarias arrancadas o dañadas, así como el balastro desplazado de las vías en varias zonas, no solo como consecuencia directa del accidente, sino también por la necesidad de abrir paso a las grandes grúas que se utilizaron para retirar los vagones siniestrados.

Las vías ya están despejadas desde que Adif remolcó con una locomotora el pasado sábado los cinco vagones del Iryo que estaban en mejores condiciones tras el accidente, utilizando la vía hacia Madrid. Los otros tres vagones continúan apartados de las vías, inmovilizados y precintados por la Guardia Civil como parte de las diligencias judiciales en curso.

También fueron retirados de las vías, bien completos o bien tras ser seccionados en bloques en el propio lugar del siniestro, los vagones del Alvia, que resultó mucho más dañado en el accidente debido al impacto frontal. Estos restos están siendo transportados por Renfe, la operadora del tren, en remolques de camiones de gran tonelaje hacia las instalaciones donde serán examinados. Entre tanto, continúan los trabajos de limpieza del entorno de las vías afectadas.

Qué es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) es el organismo técnico independiente encargado de investigar los accidentes e incidentes ferroviarios en España. Su función principal consiste en determinar las causas técnicas de los siniestros ferroviarios y emitir recomendaciones de seguridad para evitar que se repitan en el futuro. La CIAF no tiene competencias para determinar responsabilidades penales o civiles, tarea que corresponde a la autoridad judicial y a la Guardia Civil en su función de policía judicial.

Este organismo depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y su metodología de trabajo sigue los estándares internacionales establecidos por la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea. Los informes de la CIAF son documentos técnicos que analizan en profundidad todos los factores que pudieron contribuir al accidente, incluyendo aspectos relacionados con la infraestructura, el material rodante, la señalización, los procedimientos operativos y el factor humano.

Cuánto tiempo durará la investigación del accidente de Adamuz

Las investigaciones de accidentes ferroviarios de esta magnitud suelen prolongarse durante varios meses, incluso años en casos especialmente complejos. La investigación judicial y la técnica avanzan de forma paralela pero independiente, aunque coordinadas para evitar interferencias y garantizar que ambas puedan cumplir sus objetivos respectivos. La complejidad del caso de Adamuz, con 45 fallecidos y más de un centenar de heridos, hace prever que ambas investigaciones requerirán un tiempo considerable.

El análisis metalúrgico del carril fracturado, el volcado y examen de las cajas negras, el estudio de las declaraciones de testigos, tripulantes y supervivientes, así como la reconstrucción completa de la secuencia del accidente, son procesos que requieren exhaustividad y rigor técnico. Las conclusiones provisionales de la CIAF sobre la fractura previa del carril deberán ser verificadas mediante pruebas adicionales que confirmen o descarten definitivamente esta hipótesis.

Qué medidas se han adoptado en la línea Madrid-Andalucía

Tras el accidente de Adamuz, las autoridades ferroviarias han intensificado las inspecciones de seguridad en toda la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía. Aunque el servicio ferroviario permanece interrumpido en el tramo afectado, Adif ha implementado protocolos reforzados de revisión de la infraestructura en el resto de la línea, prestando especial atención al estado de los raíles y las soldaduras.

Las operadoras ferroviarias Renfe e Iryo han establecido servicios alternativos de transporte por carretera para los pasajeros afectados por la suspensión del tráfico ferroviario. Estos servicios de autobuses conectan las estaciones principales, aunque con un tiempo de viaje considerablemente superior al de los trenes de alta velocidad. La incertidumbre sobre la fecha de reapertura de la línea está generando importantes trastornos tanto para viajeros como para el transporte de mercancías.