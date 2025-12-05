La gravedad del caso de Paco Salazar trasciende a la denuncia que dos mujeres han presentado contra este cargo socialista que fue su jefe en Moncloa. Es más grave porque la denuncia, tramitada en un canal habilitado para ello en Ferraz, no llegó al Comité Antiacoso hasta hace unos días. Las denuncias se interpusieron en junio. Las críticas de militantes se dirigen a la secretaria de Organización, la valenciana Rebeca Torró, sobre quien Salazar tenían ascendencia. De hecho, Salazar iba a ser uno de los adjuntos de una secretaría de Organización más colegiada, tras los escándalos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.