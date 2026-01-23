El origen del accidente ferroviario de Adamuz, en el que han muerto 45 personas, se encuentra en una brecha que se abrió en el carril de una de las vías, según el informe preliminar del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Una deformación en el acero, en el punto de una soldadura, dejó sus huellas en tres que habían pasado hasta dos horas antes. La fractura hizo que descarrilase el coche número seis del tren Iryo, que iba desde Málaga a Madrid.