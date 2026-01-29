El pabellón Carolina Marín acoge la misa por las 28 víctimas onubenses con asistencia de los Reyes y la presidencia del obispo Santiago Gómez Sierra

Unas 5.000 personas arropan a las familias de las 28 víctimas onubenses del accidente ferroviario de Adamuz en el funeral en el pabellón de deportes Carolina Marín de Huelva. El acto reúne a familiares, autoridades y representantes institucionales en una ceremonia organizada para dar un papel central a quienes han perdido a sus seres queridos.

Los Reyes de España asisten a la misa, que estará presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. La ceremonia se puede seguir en directo desde las seis de la tarde y es concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello; por el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana, y por el clero diocesano.

Alrededor de 400 personas acuden por parte de las familias. Según lo planificado, se ubicarán en la pista del pabellón, ante el altar, con el objetivo de darles el protagonismo del acto, tal y como se había solicitado. Los representantes institucionales y políticos, a excepción de los reyes Felipe VI y doña Letizia, seguirán la misa desde la grada, al igual que el resto de asistentes, junto a los familiares.