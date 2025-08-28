Este viernes comienza la Operación Retorno del Verano 2025

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa a partir desde este viernes 29 de agosto, y hasta el lunes 1 de septiembre la Operación Especial Retorno Verano 2025. Además de los desplazamientos de largo recorrido, cuentan con la previsión de un gran número de vehículos con los desplazamientos habituales hacia las diferentes playas y los destinos rurales de los fines de semana en las carreteras andaluzas, por lo que se prevén grandes retenciones a las salidas de los nucleos urbanos durante el viernes y el sábado y de entrada durante el domingo y el lunes.

En concreto, según la DGT, habrá horas a las que dichas retenciones y atascos son más probables y habrá que aplicar medidas especiales de regulación del tráfico en algunas carreteras durante esas horas, que son las siguientes:

Viernes 29 de agosto de 2025

En las primeras horas de la tarde se prevén importantes desplazamientos de largo recorrido, lo que provocará elevada intensidad de tráfico y posibles retenciones en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como en los accesos a zonas turísticas de costa, litoral y descanso. La situación se intensificará a lo largo de la tarde, estabilizándose a última hora en las zonas de destino.

A estos desplazamientos se sumarán los habituales de inicio de fin de semana hacia la segunda residencia y la playa.

Se aplicarán medidas especiales de regulación en las áreas más conflictivas. Horas desfavorables: de 15:00 a 23:00 h.

Sábado 30 de agosto de 2025

Desde primeras horas de la mañana continuará el tráfico intenso en sentido salida, principalmente hacia zonas turísticas de a costa andaluza y descanso, alcanzando su punto álgido a última hora de la mañana. Se sumarán los movimientos cortos típicos del fin de semana hacia segundas residencias y playas, lo que puede provocar complicaciones en carreteras del litoral.

Por la tarde se registrarán los primeros movimientos de retorno de quienes finalizan vacaciones, generando intensidades elevadas en algunos ejes viarios.

Se instalarán medidas de ordenación del tráfico en las zonas más problemáticas. Horas desfavorables: de 8:00 a 14:00 h.

Domingo 31 de agosto de 2025

La mañana será conflictiva en accesos a playas y costas. A primeras horas de la tarde se iniciará el retorno masivo de quienes concluyen sus vacaciones de agosto y del fin de semana, lo que provocará fuerte intensidad circulatoria y posibles retenciones en los principales ejes hacia los grandes núcleos urbanos. Se espera también tráfico elevado en carreteras hacia pasos fronterizos, debido al regreso de vehículos de matrícula extranjera hacia sus países de origen.

Durante la tarde-noche se implantarán medidas de regulación para facilitar la entrada a las ciudades. Horas desfavorables: de 15:00 a 24:00 h.

Lunes 1 de septiembre de 2025

La mañana podría seguir siendo conflictiva debido al regreso de muchos vehículos a los nucleos urbanos y al inicio de las vacaciones del mes de septiembre. Se mantendrá activada por la mañana por si hay grandes concentraciones de vehículos en el último día del regreso a las grandes ciudades y por los primeros desplazamientos para el periodo estival de setiembre.

Horas desfavorables: de 7:00 a 11:00.