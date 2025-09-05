Virus del Nilo: vuelven a detectar mosquitos infectados en tres municipios andaluces

La red de vigilancia epidemiológica ha confirmado la presencia del virus del Nilo occidental en mosquitos capturados en El Castillo de las Guardas, Villamanrique de la Condesa (Sevilla) y Moguer (Huelva). Las trampas donde se detectaron los insectos infectados se encuentran a más de 1,5 kilómetros de las zonas habitadas, manteniéndose estos municipios en nivel de riesgo alto.

Cuatro localidades permanecen bajo vigilancia especial por alerta sanitaria: Huelva capital (hasta el 2 de octubre), El Pedroso en Sevilla (hasta el 26 de septiembre), y los municipios almerienses de Pulpí (hasta el 24 de septiembre) y Mojácar (hasta el 10 de septiembre). La Dirección General de Salud Pública ha descartado casos en humanos tras analizar a 274 personas.

El sistema de vigilancia, que cuenta con 191 trampas instaladas, ha detectado alta densidad de mosquitos en varios municipios sevillanos como La Puebla del Río, Isla Mayor y Palomares del Río. También se han registrado niveles elevados en Barbate (Cádiz) y Málaga capital.

Actualización del programa de control para 2025

La Consejería de Salud actualizó en febrero el programa de vigilancia, estableciendo tres niveles de riesgo para todos los municipios andaluces. Actualmente, 108 localidades se encuentran en nivel alto, distribuidas entre las ocho provincias andaluzas.

Medidas de prevención y recomendaciones

Salud Pública aconseja usar repelentes homologados y evitar actividades al aire libre durante el amanecer y atardecer. También recomienda instalar mosquiteras, eliminar aguas estancadas y mantener adecuadamente piscinas y albercas. Los inspectores han realizado 2.073 verificaciones en 773 municipios, con especial atención a las zonas de mayor riesgo.