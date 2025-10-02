Zafarrancho de visitas electorales de Juanma Moreno

No es que esté en modo electoral, como toda la clase política andaluza, es que lo dice abiertamente. El presidente andaluz anunció ayer que hará un zafarrancho de visitas electorales desde ahora hasta el mes de febrero. ¿Quiere eso decir que las elecciones serán en marzo? No, según aseguró quien tiene la responsabilidad de convocar a las urnas.

El caso es que Juanma Moreno va a inaugurar hasta 22 centros sanitarios en las ocho provincias hasta el final del mes de febrero. Un recorrido con el que quiere evidenciar la inversión en la sanidad pública, uno de los principales puntos débiles de su gestión, agravada ahora por los problemas en el cribado de cáncer de mama. Los problemas de atención sanitaria son, además, donde el PSOE está poniendo más el foco.

"Es el fruto de un plan de obras sin precedentes en Andalucía, el más ambicioso en décadas", decía Moreno. Las primeras obras que se inaugurarán próximamente serán las de dos centros de salud en la provincia de Málaga: la ampliación tanto del ubicado en Los Boliches, en Fuengirola, tras una intervención para aumentar el número de consultas médicas y de enfermería, como los trabajos acometidos en el centro de salud de La Carihuela, en Torremolinos, en el que se incorpora una sala de radiología.

A ambas les seguirá otra inauguración: la de un nuevo centro sanitario en Almería, el consultorio de Piedras Redondas. "Una obra que ha sido rescatada por este Gobierno andaluz. La primera piedra se puso en marzo de 2011, y la obra quedó olvidada. Hasta que en 2023 la retomamos, y por fin podremos ponerlo en servicio de los almerienses".

En las próximas semanas se van a terminar las intervenciones en el nuevo centro de salud de Castilblanco de los Arroyos, la ampliación de la Unidad de Reanimación y Quirófanos del Hospital de Écija, o la reforma del centro de salud de El Saucejo, todas ellas en la provincia de Sevilla.